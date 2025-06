Famtour internacional destaca o Pantanal de MS como destino estratégico para observação de aves

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, com apoio do Sebrae, promoveu uma viagem de familiarização (famtrip) com foco em birdwatching no Pantanal Sul no último mês de maio. A ação foi articulada após a participação do estado na Global Birdfair 2024, realizada na Inglaterra, onde a operadora e guia Manoela Bernady representou o destino brasileiro com palestras e reuniões estratégicas.

A proposta do famtour foi apresentar a operadores internacionais o potencial do Pantanal Sul como destino de observação de aves e vida silvestre. Participaram da experiência representantes das agências Wildlife Worldwide (Reino Unido), Rockjumper Birding Tours (África do Sul), Trogon Tours (Argentina) e Brazil Birding Experts.

“Esta ação é essencial para mostrar a força do nosso Pantanal Sul. Ela fortalece o segmento e nos dá embasamento para articular decisões e novas parcerias com apoio da Fundação de Turismo”, avaliou Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur MS).

Roteiro

O roteiro começou em Campo Grande, com visita ao Bioparque Pantanal, espaço reconhecido por sua biodiversidade e estrutura voltada à contemplação da fauna. Ainda na capital, o grupo conheceu o Parque Estadual das Matas do Segredo, reserva do Cerrado com mais de 170 hectares.

A viagem seguiu em direção ao interior pantaneiro, com hospedagem na Pousada Refúgio da Ilha, em Miranda. Ali, os operadores participaram de safáris e passeios de barco para observação de aves e mamíferos, além de vivenciarem a culinária tradicional da região.

Na sequência, o grupo foi recebido na Pousada Aguapé, um dos principais hotspots de birdwatching do estado, com mais de 400 espécies registradas na plataforma eBird. Guias experientes conduziram os visitantes em atividades de campo, inclusive no Global Big Day, evento no qual foram registradas 155 espécies em apenas 24 horas.

A experiência aérea foi viabilizada em parceria com a empresa Amapil, que realiza transfers e voos regulares entre as propriedades pantaneiras. Um dos trechos mais marcantes foi o deslocamento de 15 minutos até a Pousada Barranco Alto, local de rica biodiversidade, baías e salinas, e cenário da novela Pantanal.

Encerrando o roteiro, os participantes visitaram o Hotel Fazenda Baía das Pedras, no Pantanal da Nhecolândia. A anfitriã Rita recebeu o grupo com a hospitalidade típica da região, em uma paisagem de grande beleza natural com áreas alagadas e campos abertos.

Durante a viagem foram registradas mais de 230 espécies de aves, reforçando o protagonismo do Pantanal Sul no cenário do aviturismo internacional. Para Edson Moroni, gerente de Estruturação e Inovação da Oferta Turística, o impacto do famtour foi imediato.

“Foi fundamental para evidenciar como nossas pousadas entregam experiências exclusivas, com gastronomia típica, cultura viva e uma natureza exuberante, além da grande diversidade de aves e mamíferos. Todos os operadores ficaram encantados”.

Com mais de 650 espécies registradas, o Mato Grosso do Sul tem se consolidado como um dos principais destinos brasileiros de observação de aves. A criação da marca “Isto é Mato Grosso do Sul – Aviturismo” reforça a estratégia de promoção do estado como polo de biodiversidade, turismo sustentável e desenvolvimento regional.

Débora Bordin, comunicação Fundtur MS

Foto: Gerência de Estruturação e Inovação da Oferta Turística