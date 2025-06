SAEB: “aulões” reforçam a preparação de alunos de Boa Vista para avaliação nacional

Aulão do Saeb em Boa Vista – Foto: Divulgação/PMBV



Desde o início do ano, as escolas de Boa Vista promovem “aulões” com o objetivo de preparar cerca de 6 mil alunos do 5º ano do Ensino Fundamental para o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), que visa, sobretudo, um diagnóstico sobre a qualidade do ensino nas escolas públicas de todo o Brasil. Nesse sentido, neste sábado, 14, a iniciativa contemplou os estudantes da Escola Municipal Aquilino Mota Duarte, localizada no Centro da cidade.

Emilene Beckman, assessora pedagógica da Superintendência de Educação Básica (SEB), explicou que a ação integra as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática e atende 62 unidades escolares do município — sendo 45 na zona urbana, onde os “aulões” ocorrem aos sábados. Já nas 17 escolas do campo e indígenas, o reforço acontece no contraturno, com um cronograma adaptado às necessidades de recomposição da aprendizagem dos alunos.

“Nossa proposta é reforçar as habilidades dos estudantes por meio de uma revisão qualificada e motivadora dos conteúdos que serão cobrados na avaliação do SAEB, aplicada a cada dois anos. As aulas são ministradas por professores experientes, que trazem dicas práticas, resolução de questões e estratégias de leitura, interpretação e raciocínio lógico. Estes são elementos fundamentais para melhorar o desempenho dos alunos”, destacou.

Após os “aulões”, a Secretaria Municipal de Educação fará um simulado, a princípio, previsto para o final de julho deste ano. Já as provas oficiais, organizadas pelo Ministério da Educação (MEC) por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), estão programadas para ocorrer entre o final de outubro e a primeira semana de novembro.

Alunos relatam como os “aulões” estão ajudando na preparação para o SAEB

O estudante Asefe Evangelista, de 11 anos, aproveita esse reforço para esclarecer dúvidas com o professor e se preparar melhor para a avaliação. “Esses ‘aulões’ são muito bons, porque ajudam a entender melhor os conteúdos que vemos em sala de aula. Hoje acertei todas as questões que fiz e espero ter um bom resultado no SAEB”, afirmou o aluno.

Da mesma forma, quem também tem se dedicado é a estudante Valentina Batista, de 10 anos. “Eu não perco nenhuma aula, porque aproveito para tirar dúvidas e reforçar o que aprendi em Português e Matemática. Estou me esforçando bastante para ir bem na prova”, destacou.

Aulas lúdicas e contextualizadas tornam o aprendizado mais leve e eficiente

O pedagogo Alexandre Cosme, da Escola Municipal Aquilino Mota Duarte, é um dos professores que participa da iniciativa. Ele então explica que, durante as atividades, o foco é unir o conteúdo pedagógico a abordagens lúdicas, tornando o aprendizado mais acessível e interessante para os alunos.

“Sempre buscamos trazer elementos do cotidiano dos estudantes, como histórias em quadrinhos, fábulas e tirinhas. Utilizamos uma linguagem acessível e próxima da realidade deles, que ajuda a prender a atenção e facilita a compreensão dos conteúdos. Isso faz toda a diferença no desempenho”, afirmou.

Fonte: Da Redação