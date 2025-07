Agência Minas Gerais | Conselho de Defesa Social do Governo de Minas discute combate ao crime organizado

Relacionadas



O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, participou, nesta terça-feira (15/7), de uma reunião com os seis grupos de trabalho do Conselho de Defesa Social, retomado pelo Governo de Minas após dez anos, para discutir ações práticas para evitar a atuação do crime organizado em todo o estado.

Os integrantes foram divididos nas seguintes áreas temáticas: Crimes Financeiros Virtuais, Tráfico de Drogas, Ouro, Combustíveis, Tabaco e Bebidas. Os três últimos são focados em coibir o contrabando e a venda de produtos falsificados.

A reunião, presidida pelo vice-governador, também teve a participação de representantes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), além de integrantes de outras pastas ligadas a cada um dos temas.

O vice-governador explicou a proposta de atuação dos grupos de trabalho dentro do contexto da reativação do conselho, exatamente para cuidar da segurança pública. "Criamos, a partir de hoje, seis grupos de trabalho envolvendo todas as nossas polícias, de maneira que a gente possa combater cada uma das grandes fontes de receita do crime organizado em Minas Gerais", explicou.

























Desde outubro de 2024, o Serviço de Inteligência de Minas Gerais identificou mais de 600 integrantes de facções criminosas que estavam foragidos, com ordens de prisão em aberto.

Segurança pública

O Conselho de Defesa Social foi reativado pelo Governo de Minas em 2025, com duas metas de atuação: combate ao crime organizado e à violência em eventos esportivos. O órgão já determinou um protocolo para melhorar a segurança nos estádios de futebol de Minas Gerais.

Ao longo dos encontros, o objetivo do conselho será acompanhar ainda mais de perto os números e indicadores da segurança pública, além de direcionar medidas estratégicas para repressão à criminalidade.

A partir de 2019, houve aumento de 60% nos investimentos do Governo de Minas para a área de segurança. Um incremento que permitiu ao estado chegar ao posto de vice-líder no ranking dos com maior sensação de segurança do Brasil em 2023, com 87% da população afirmando estar segura na região onde mora.