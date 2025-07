Bonito assina contratos para 114 novas moradias do programa Minha Casa, Minha Vida – Prefeitura Municipal de Bonito

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, participou nesta segunda-feira (14), em Campo Grande, da assinatura dos contratos para a construção de 114 novas unidades habitacionais por meio do programa Minha Casa, Minha Vida.

Do total de moradias, 80 serão apartamentos destinados à área urbana de Bonito. Outras 15 unidades atenderão famílias do Assentamento Guaicurus, por meio da modalidade rural do programa, e mais 19 beneficiarão moradores do Assentamento Santa Lúcia.

O ato de assinatura foi realizado na sala de reuniões da Governadoria, com a presença do governador Eduardo Riedel, que destacou os esforços do Estado na área da habitação.

“No começo da nossa gestão estivemos em Brasília discutindo novas moradias. A habitação sempre teve um cuidado especial e nossa atenção. Estamos em um Estado em pleno crescimento, que recebe grandes investimentos privados e precisa de casas, até para quem vem de fora. Conseguimos avançar bastante, sempre damos nossa contrapartida, que não é pequena. Nosso foco é fazer parcerias que vão melhorar a vida das pessoas”, afirmou o governador.

O prefeito Josmail Rodrigues também reforçou a importância da iniciativa. “O momento é de agradecer esta parceria que traz novas moradias aos municípios. Todos os envolvidos contribuem para este processo. A gente corre atrás, e a população pode confiar e acreditar que os benefícios estão acontecendo”, destacou.

Acompanharam o prefeito na agenda o diretor de Habitação de Bonito, José Cavalheiro; Eliana Gomes Pedrosa, representante do Assentamento Santa Lúcia; Zélia Maria Bispo de Souza, representante do Assentamento Guaicurus; e Odete da Silva, representando os beneficiários dos apartamentos na área urbana.

Também estiveram presentes deputados estaduais e federais, além de representantes dos programas habitacionais do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.