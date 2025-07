Prefeitura de Guaratinguetá e SENAI abrem inscrições para o 3º módulo do Qualifica Guará 2025 – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Prefeitura de Guaratinguetá e SENAI abrem inscrições para o 3º módulo do Qualifica Guará 2025

A Prefeitura de Guaratinguetá, em parceria com o SENAI, está com inscrições abertas para o 3º módulo do Qualifica Guará 2025, com cursos gratuitos de qualificação profissional.

As aulas são presenciais, com certificação do SENAI — uma excelente oportunidade para quem deseja se qualificar e se destacar no mercado de trabalho.

📍 Local das inscrições: Qualifica Guará – Rua Santa Clara, 301 – Bairro do Campinho, Guaratinguetá

🗓️ Período de inscrições: • 17 de julho: das 17h às 20h • De 18 de julho a 04 de agosto: das 9h às 20h

📎 Documentação necessária: • Cópia do CPF • Cópia do RG (não será aceita CNH) • Comprovante de endereço • Comprovante de escolaridade (mínimo ensino fundamental completo)

👥 Para alunos de 16 e 17 anos: • Presença do responsável legal na inscrição • Documentos do aluno • Cópia do CPF e RG do responsável legal • E demais documentos citados acima

📚 Início das aulas: 04 de agosto de 2025

📌 Cursos disponíveis:

🕘 Manhã: ➡️ Cuidador de Idosos (idade mínima 18 anos) ➡️ Garçom/Garçonete ➡️ Atendimento ao Cliente e Técnicas de Vendas ➡️ Atendente de Farmácia ➡️ Assistente Administrativo (com Contabilidade e D.P.) ➡️ Estética e Beleza – Cabelo: corte e hidratação ➡️ Estética e Beleza – Manicure ➡️ Inglês Técnico II ➡️ Informática – Trilha: Básico / Intermediário ➡️ Operador de Logística

🌙 Noite: ➡️ Assistente Administrativo (com Contabilidade e D.P.) ➡️ Assistente de Recursos Humanos ➡️ Atendente de Farmácia ➡️ Atendimento ao Cliente e Técnicas de Vendas ➡️ Cuidador de Idosos (idade mínima 18 anos) ➡️ Customização de Roupas e Acessórios ➡️ Elétrica Residencial (idade mínima 18 anos) ➡️ Estética e Beleza – Manicure ➡️ Estética e Beleza – Cabelo: corte e hidratação ➡️ Garçom/Garçonete ➡️ Informática – Pacote Office ➡️ Inglês Técnico ➡️ Inspetor de Qualidade ➡️ LIBRAS – Básico ➡️ LIBRAS – Intermediário ➡️ Liderança e Gestão Estratégica de Equipes ➡️ Manutenção de Computadores ➡️ Operador de Logística

Não perca! Esta é a oportunidade que você procurava para se qualificar para o mercado de trabalho.