GCM detém homem por violar medida judicial e se aproximar da ex-esposa – Agência de Notícias

Posted on

Para os Institutos Federais, haverá ampliação de R$ 120,7 milhões no custeio, com orçamento chegando a R$ 2,72 bilhões O governo federal, por meio do Ministério da Educação (MEC), anunciou nesta segunda-feira, 10/6, investimentos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) para instituições federais de ensino, voltados à expansão e manutenção das universidades, […]