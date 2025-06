Marcílio Dias x Brasil de Pelotas; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Marcílio Dias x Brasil de Pelotas: onde assistir ao vivo hoje (14/06)

Neste sábado, 14 de junho de 2025, o Marcílio Dias recebe o Brasil de Pelotas às 18h (horário de Brasília), no Estádio Hercílio Luz, em Itajaí (SC), em duelo válido pela 9ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida é decisiva para as pretensões das duas equipes no Grupo A9, que lutam por posições importantes na parte de cima da tabela.

Contexto do Campeonato Brasileiro 2025

O futebol nacional é estruturado em quatro divisões: Série A, Série B, Série C e Série D, que determinam o acesso e o rebaixamento entre as categorias.

Série A (Brasileirão Betano 2025) : A elite do futebol brasileiro, com 20 clubes disputando em pontos corridos. O campeão garante vaga na Supercopa do Brasil, os seis primeiros se classificam para a Copa Libertadores, e os quatro últimos são rebaixados para a Série B. Nesta temporada, o Mirassol faz sua estreia na elite, e não há times do Paraná na competição, fato que não ocorria desde 1990.

: A elite do futebol brasileiro, com 20 clubes disputando em pontos corridos. O campeão garante vaga na Supercopa do Brasil, os seis primeiros se classificam para a Copa Libertadores, e os quatro últimos são rebaixados para a Série B. Nesta temporada, o Mirassol faz sua estreia na elite, e não há times do Paraná na competição, fato que não ocorria desde 1990. Série B (Brasileirão Série B – Superbet) : Também com 20 clubes, segue o mesmo formato da Série A. Os quatro melhores sobem para a elite, enquanto os quatro últimos descem para a Série C. O campeonato de 2025 destaca o retorno de clássicos regionais e a presença de times de todas as regiões do país, com maior concentração no Sul e Sudeste.

: Também com 20 clubes, segue o mesmo formato da Série A. Os quatro melhores sobem para a elite, enquanto os quatro últimos descem para a Série C. O campeonato de 2025 destaca o retorno de clássicos regionais e a presença de times de todas as regiões do país, com maior concentração no Sul e Sudeste. Série C : Terceira divisão com 20 clubes divididos em dois grupos regionais na fase inicial, com jogos de ida e volta. Os melhores avançam para a segunda fase de grupos, e os quatro primeiros garantem acesso à Série B. Os quatro piores são rebaixados para a Série D.

: Terceira divisão com 20 clubes divididos em dois grupos regionais na fase inicial, com jogos de ida e volta. Os melhores avançam para a segunda fase de grupos, e os quatro primeiros garantem acesso à Série B. Os quatro piores são rebaixados para a Série D. Série D: Porta de entrada do futebol nacional, reúne diversos clubes de todas as regiões, muitos vindos de campeonatos estaduais. A competição tem fase de grupos regionalizada e mata-matas até definir os quatro clubes que subirão para a Série C. A Série D é essencial para dar visibilidade a equipes emergentes e ampliar a representatividade do futebol brasileiro.

Onde assistir ao vivo Marcílio Dias x Brasil de Pelotas

A Série D 2025 terá suas partidas transmitidas por diferentes meios, conforme a abrangência e interesse local:

TV aberta: Algumas emissoras regionais podem transmitir jogos de interesse local, inclusive confrontos do Marcílio Dias.

Algumas emissoras regionais podem transmitir jogos de interesse local, inclusive confrontos do Marcílio Dias. Streaming: A CBF TV fará a cobertura completa dos jogos pela sua plataforma online, garantindo acesso fácil e gratuito aos torcedores.

A CBF TV fará a cobertura completa dos jogos pela sua plataforma online, garantindo acesso fácil e gratuito aos torcedores. Redes sociais: Partidas selecionadas podem ser transmitidas ao vivo em canais oficiais no YouTube e Facebook, ampliando a visibilidade.

Para acompanhar o jogo, a recomendação é seguir os canais oficiais da CBF TV, do Marcílio Dias e do Brasil de Pelotas, além do Portal GCMAIS, que traz notícias, prévias e cobertura em tempo real.

Detalhes da partida

Jogo: Marcílio Dias x Brasil de Pelotas

Marcílio Dias x Brasil de Pelotas Data: Sábado, 14 de junho de 2025

Sábado, 14 de junho de 2025 Horário: 18h (horário de Brasília)

18h (horário de Brasília) Local: Estádio Hercílio Luz, Itajaí (SC)

Estádio Hercílio Luz, Itajaí (SC) Competição: Campeonato Brasileiro Série D – 9ª rodada

Campeonato Brasileiro Série D – 9ª rodada Transmissão: CBF TV (streaming), possíveis emissoras regionais e redes sociais oficiais

Fique ligado para mais informações, análises e cobertura completa da Série D no Portal GCMAIS, seu canal de notícias esportivas atualizado e confiável.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.