Governador em exercício de SC acompanha abertura da Feira da Esperança em Florianópolis

Fotos: Leo Munhoz / Secom / GOVSC

O governador em exercício de Santa Catarina, Francisco Oliveira Neto, participou do primeiro ato oficial como chefe do Executivo catarinense na noite desta sexta-feira, 13, em Florianópolis. Ao lado do prefeito Topázio Neto; da presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE), Jeane Probst, e demais autoridades e convidados, o governador em exercício acompanhou a abertura da 32ª edição da Feira da Esperança – tradicional evento em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Florianópolis.

“É uma alegria estar aqui, uma honra poder prestigiar essa festa, que é um importante momento da APAE de Florianópolis, mas também para todo o Estado, porque toca num assunto importante, nos lembra de sempre procurar ajudar, de dar apoio a todas as pessoas, famílias que precisam. Então, isso é uma alegria, uma honra poder substituir o governador Jorginho Mello aqui nesse ato”, disse Francisco Oliveira Neto, que fica no comando do Estado até o retorno do governador Jorginho Mello da missão internacional à Ásia.

A presidente da FCEE falou em nome vice-governadora Marilisa Boehm – madrinha da feira – e que também está em missão internacional em Portugal e Espanha. “A nossa vice não pode estar presente, por conta dos compromissos oficiais já assumidos, mas pediu que eu transmitisse sua mensagem de gratidão e carinho por este evento e por esta causa tão nobre”, explicou Probst. No texto enviado pela vice-governadora é destacado o reconhecimento a todos que fazem do evento muito mais do que uma feira, um verdadeiro ato de solidariedade, esperança e amor ao próximo. A vice-governadora também desejou que a 32ª edição seja mais uma demonstração de força do bem coletivo e que continue inspirando tantos corações.

Jeane Probst também destacou as ações do Estado na área da educação especial e a importância do trabalho voluntário na causa. “Nós, enquanto Estado, somos parceiros e apoiamos 239 instituições e dessas 190 são APAES. A gente repassa recursos e profissionais, mas eventos como esse são importantes, primeiro, para mostrar para a sociedade o trabalho que é realizado e para lembrar que as APAES precisam do voluntariado. Todo recurso ajuda muito”, assinala.

No discurso que abriu oficialmente o evento, no Centro Sul, o presidente da APAE de Florianópolis, Walter Miguel, ressaltou que a Feira da Esperança é mais do que um evento beneficente. É um encontro de solidariedade, inclusão, amor e compromisso. “Ao longo dessas mais de três décadas, nós temos promovido a conscientização e o apoio à causa da pessoa com deficiência, além de garantir recursos importantes para a continuidade das nossas atividades. Hoje, celebramos não só o esforço coletivo, mas também a esperança que nos move todos os dias. A esperança de uma sociedade mais justa, inclusiva e humana.

A APAE de Florianópolis tem mais de 900 assistidos e 245 profissionais. Ao longo dos anos, a entidade já prestou mais de um milhão de atendimentos gratuitos.

A noite de abertura da 32ª Feira da Esperança teve ainda uma apresentação de dança com alunos da APAE de Florianópolis e homenagem a autoridades e pessoas da sociedade civil que apoiaram a instituição.

Feira da Esperança

Na 32ª edição, a Feira da Esperança é um evento multicultural filantrópico. A programação é diversa e inclusiva à população, com música, dança, teatro, gastronomia, bazar e a participação ativa da pessoa com deficiência. O evento acontece de 13 a 15 de junho, no Centro Sul, em Florianópolis.