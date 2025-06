Novos servidores da Secretaria da Saúde de Sorocaba recebem treinamento sobre atendimento humanizado – Agência de Notícias

A Secretaria de Recursos Humanos (SERH), por meio da Escola de Gestão Pública “Dr. José Caetano Graziosi” (EGP), em parceria com a Secretaria da Saúde (SES), promoveu um treinamento, na manhã de quinta-feira (12), no salão de vidro do Paço Municipal, para 76 novos técnicos de controle administrativo nomeados para trabalhar em unidades de saúde.

Com o tema “Você faz a diferença! O poder do servidor público na vida das pessoas”, o treinamento teve por objetivo sensibilizar os servidores para um atendimento humanizado à população, bem como transmitir informações importantes de fluxos da rede e proporcionar um momento de autoconhecimento e reflexão.

O evento contou com a presença do secretário de Recursos Humanos, Cleber Martins Fernandes da Costa; da secretária da Saúde, Priscila Renata Feliciano; da equipe de Humanização da Saúde da SES, composta pelos servidores Iracema Alves e Glauco Parrillho Fernandes; da equipe técnica da SES, com os servidores Vanderson Farley e Fernanda Cristina Senteio; da chefe da Divisão de Atenção Básica da Ses, Camila Costa; e da chefe da Divisão de Desenvolvimento de Pessoas da SERH, Gisele Fernanda Alexandrino.