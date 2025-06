ASSISTIR AO VIVO Bayern de Munique x Auckland City, HOJE (15/06), PALPITES, Escalações Mundial de Clubes da FIFA

O aguardado início do novo formato do Mundial de Clubes da FIFA 2025 começou neste sábado.

Bayern de Munique x Auckland City: onde assistir ao vivo, horário e escalações da estreia no Mundial de Clubes 2025

Neste domingo, 15 de junho de 2025, Bayern de Munique e Auckland City se enfrentam pela primeira rodada do Grupo C do Mundial de Clubes da FIFA, com o pontapé inicial marcado para às 13h (horário de Brasília). O duelo acontecerá no TQL Stadium, em Cincinnati, nos Estados Unidos.

Onde assistir ao vivo?

A transmissão ao vivo do confronto poderá ser acompanhada por meio das plataformas:

Disney+ via Cazé TV (sem custo adicional para assinantes);

(sem custo adicional para assinantes); SporTV (canal fechado);

(canal fechado); DAZN (streaming).

Além disso, a Cazé TV, via YouTube, também fará a cobertura ao vivo para os fãs que preferem assistir online gratuitamente.

Ficha técnica do jogo

Data: Domingo, 15/06/2025

Domingo, 15/06/2025 Horário: 13h (Brasília)

13h (Brasília) Local: TQL Stadium, Cincinnati (EUA)

TQL Stadium, Cincinnati (EUA) Árbitro: Issa Sy (Senegal)

Issa Sy (Senegal) Assistentes: Djibril Camara e Nouha Bangoura (Senegal)

Djibril Camara e Nouha Bangoura (Senegal) VAR: Mahmoud Ashour (Egito)

Histórico dos clubes

O Bayern de Munique chega como um dos grandes favoritos da competição, representando a força da Europa no torneio. Fundado em 1900, o clube alemão é o maior campeão da Bundesliga, com 33 títulos nacionais, além de seis conquistas da UEFA Champions League e três títulos internacionais entre a FIFA e Intercontinental. O Bayern classificou-se para o Mundial graças a seu desempenho regular entre 2021 e 2024, mantendo seu padrão de potência mundial.

Já o Auckland City representa a Oceania, sendo o clube neozelandês com maior destaque na região. Fundado em 2004, o Auckland é dono de 13 títulos da Champions League da Oceania, incluindo o conquistado recentemente em 2025. Seu melhor desempenho em Mundiais foi em 2014, quando surpreendeu ao conquistar o terceiro lugar após vitória nos pênaltis contra o Cruz Azul. Em 2025, a equipe busca repetir essa façanha.

Prováveis escalações

Bayern de Munique (técnico: Vincent Kompany)

Neuer; Laimer, Jonathan Tah, Stanisic, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic, Muller, Olise; Gnabry e Kane.

Desfalques: Davies, Kim Min-Jae, Dayot Upamecano e Hiroki Ito.

Auckland City (técnico: Albert Riera)

Tracey; Lagos, Mitchell, Boxall, Lobo; Ilich, Garriga, Yoo; Manickum, Bevan, Zeb.

Expectativas para o jogo

O Bayern chega ao Mundial de Clubes com o favoritismo natural devido à sua história e elenco recheado de estrelas. A equipe comandada por Vincent Kompany tenta manter a hegemonia europeia na competição.

Por outro lado, o Auckland City encara o desafio como uma grande oportunidade de mostrar a força da Oceania. O time neozelandês tentará usar sua experiência e histórico de superação para surpreender novamente no cenário mundial.

Mais sobre o Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes da FIFA é o torneio que reúne os campeões das principais confederações continentais do futebol. Em 2025, a competição ocorre nos Estados Unidos, com equipes de diversas partes do mundo disputando o título máximo interclubes.

Últimas notícias do Mundial de Clubes

Fique ligado e não perca nenhum lance deste grande evento do futebol mundial!

Novo formato do Mundial de Clubes

Pela primeira vez, o torneio será disputado com 32 clubes, divididos em oito grupos com quatro times cada. Os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final. O formato valoriza a diversidade do futebol internacional e coloca frente a frente campeões e grandes nomes de todos os continentes.

O Grupo A é composto por:

Al Ahly (Egito)

Inter Miami (EUA)

Palmeiras (Brasil)

Porto (Portugal)

O vencedor deste duelo dará um importante passo rumo à fase eliminatória.

Expectativas para o duelo

O Al Ahly, 11 vezes campeão africano, é tradicional em torneios da FIFA. Já o Inter Miami, fundado em 2018, busca se firmar entre os grandes do futebol internacional com a força de sua constelação latina e o apoio da torcida local, que esgotou os ingressos semanas antes.

A estreia promete ser um espetáculo de técnica, emoção e visibilidade global, com a FIFA esperando milhões de telespectadores ao redor do mundo. A cidade de Miami, uma das sedes da Copa do Mundo de 2026, reforça sua posição como centro esportivo mundial.

Considerações finais sobre o Mundial de Clubes 2025

O Mundial de Clubes da FIFA 2025 inaugura uma nova era no futebol internacional, reunindo 32 clubes de elite dos cinco continentes em um torneio que promete elevar o nível de competitividade e visibilidade da modalidade em todo o mundo. Sediado nos Estados Unidos, o campeonato será disputado entre 14 de junho e 13 de julho, utilizando 12 estádios de alto padrão, com destaque para o Hard Rock Stadium, em Miami, palco da partida inaugural.

Entre os representantes brasileiros, estão Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense, reforçando a tradição do Brasil em competições internacionais. Os clubes entram em campo com o objetivo de conquistar o título inédito nesta nova versão do torneio, que substitui o antigo modelo com sete equipes.

A grande novidade é o formato de grupos com fase eliminatória a partir das oitavas de final, o que aumenta o número de jogos e a competitividade. Os dois melhores de cada grupo avançam para o mata-mata, com confrontos únicos até a grande final.

Com estrelas como Messi, Suárez, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Neymar e jovens promessas do futebol mundial, o torneio já é apontado como um marco histórico no calendário da FIFA. A entidade aposta nesse modelo como um “Super Mundial de Clubes”, com potencial para rivalizar com a UEFA Champions League em termos de audiência e prestígio.

A expectativa é de jogos intensos, estádios lotados e cobertura global, com transmissões ao vivo em diversas plataformas, além de conteúdos em tempo real para torcedores de todo o planeta. O Mundial de Clubes 2025 marca o início de uma nova era — mais longa, mais democrática e ainda mais emocionante.

Acompanhe tudo sobre o Mundial de Clubes no nosso portal.