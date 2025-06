Funjope divulga destaques do Festival de Juninas e público elogia acessibilidade

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e a Liga das Quadrilhas Juninas (LiquajuJP) divulgaram, neste sábado (14), os destaques das juninas que participaram do Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa. Foram eleitos pelos jurados o melhor casal de noivos – Fogueirinha, casal junino – junina Fogueirinha, rainha junina – Fogueirinha, e rainha da diversidade – Lageiro Seco. Já para o público, além da segurança e organização, um dos destaques do evento foi a área de acessibilidade, que permitiu aos idosos e cadeirantes um local exclusivo para ver o Festival.

“Este sábado foi a noite das estrelas do nosso Festival, quando os jurados avaliam os casais, as rainhas, ou seja, os talentos individuais das quadrilhas juninas. É muito importante porque esses personagens principais das juninas fazem parte da tradição, dando força, vitalidade e integram, verdadeiramente, as próprias quadrilhas juninas. Nós observamos muita qualidade, desenvoltura e beleza nessas estrelas. Nós, da Funjope e da Prefeitura de João Pessoa, só temos uma palavra para tudo isso que é gratidão pela cidade de João Pessoa ter abraçado e aprendido, na verdade, a gostar das quadrilhas juninas”, avaliou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressaltou ainda que a Prefeitura, sob o comando do prefeito Cícero Lucena, construiu, no Busto de Tamandaré, uma arena extremamente preparada para as juninas, os quadrilheiros e o público. “Além de uma área de acessibilidade muito grande, com cadeiras, total acesso para cadeirantes, pessoas idosas, autistas e outras pessoas com deficiência”, frisou.

Marcus Alves destacou ainda que o espaço do evento é capacitado para os quadrilheiros desenvolverem suas performances com qualidade, num lugar de fácil acesso de mobilidade urbana. “Nós fazemos o Festival de Quadrilhas Juninas com esse carinho e esse planejamento”, acrescentou.

Acessibilidade – A Funjope, a exemplo dos demais grandes eventos que realiza na Capital, reservou uma área de acessibilidade no Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa, permitindo ao público idoso, cadeirante ou com dificuldade de locomoção um local com fácil acesso e boa visibilidade para acompanhar as apresentações. E a iniciativa é sempre elogiada por quem precisa.

De Maceió, a aposentada Edneuza Marques elogiou o evento, mas de forma especial a área de acessibilidade. “É ótimo ter essa área de acessibilidade. Em todo lugar onde a gente vai tem que subir escada e eu não posso. Se fosse para subir, eu iria voltar para casa. Aqui, graças a Deus, é tudo baixinho e eu posso acompanhar tranquila. Parabéns”, disse.

A também aposentada Sílvia Westphalen, do Rio Grande do Sul, disse que achou muito bonito. “Eu achei tudo maravilhoso. Sou do Sul e esta é a primeira vez que venho aqui em João Pessoa. Está tudo muito lindo, bem organizado para as pessoas com mais de 60 anos. É muito bom ter esse espaço”, destacou.

Para a funcionária Rosane Bittencourt, também do Rio Grande do Sul, foi essencial encontrar um espaço exclusivo. “É muito importante para nós, idosos”, resumiu.

Programação – A partir deste domingo (15) até a quarta-feira (18) acontecem as apresentações das quadrilhas juninas na etapa estadual. No dia 19, serão eleitos os destaques do evento – casal de noivos, casal junino, rainha junina e rainha da diversidade. Já a programação completa do São João Multicultural de João Pessoa pode ser acessada no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/saojoao2025/.

Integração e segurança – O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública Municipal (Semusb) com a Guarda Municipal, Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu, Corpo de Bombeiros.

Um forte esquema de segurança foi planejado para garantir a tranquilidade do público. A cada noite, a Polícia Militar trabalha com um grupo de policiais distribuídos em patrulhas e viaturas, acompanhando toda a área do evento e imediações. Há ainda o monitoramento em tempo real, com câmeras de alta resolução, que é reproduzido na Secretaria de Segurança Pública, sendo observado por uma equipe exclusiva.

A Guarda Civil Metropolitana também destaca, diariamente, um efetivo de homens a pé, além de motocicletas e viaturas. O evento conta ainda com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar e atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).