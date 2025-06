ASSISTIR AO VIVO Chicago Fire x Nashville SC, HOJE (16/06), PALPITES, Escalações Playoffs MLS

A partida entre Chicago Fire x Nashville SC é válida pelo Campeonato MLS, que este ano será chamado de MAJOR LEAGUE SOCCER. Contudo, a bola rola HOJE (14) às 01h30 hs (horário de Brasília). A partida tem Chicago como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A transmissão das partidas do MLS para o Brasil serão, a princípio, feitas todas elas pelo site do APPLE TV. Os jogos poderão ser visto ao vivo pelo APPLE TV pelo APP ou site da empresa, ao vivo. Para acompanhar como assistir esta partida, veja logo a seguir. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje e onde haverá transmissão.

Prévia e Palpite: Chicago Fire x Nashville SC – 15 de junho de 2025, pela MLS

O confronto entre Chicago Fire e Nashville SC, marcado para o início da madrugada de sábado para domingo (15/06, às 01h30 de Brasília), promete fortes emoções no Soldier Field, em Chicago. Separados por apenas quatro pontos na tabela da Conferência Leste da Major League Soccer (MLS), os dois times vivem bons momentos e buscam manter o embalo na temporada regular.

Chicago Fire em ascensão sob o comando de Berhalter

Após um início de temporada instável, o Chicago Fire, comandado por Gregg Berhalter, encontrou o caminho das vitórias e já soma cinco triunfos nos últimos sete jogos, considerando todas as competições. A equipe ocupa atualmente a décima colocação com 22 pontos, apenas dois atrás do sétimo colocado Orlando City, o que mantém vivas as chances de avançar aos playoffs.

Nas últimas rodadas, os destaques foram as vitórias expressivas por 3 a 1 sobre o Orlando City e o massacre por 7 a 1 contra o DC United, fora de casa, com direito a hat-trick de Tom Barlow. Além dele, o meio-campista Philip Zinckernagel vive grande fase, com gols em cinco jogos consecutivos e participação direta em 13 gols na MLS (7 gols e 6 assistências).

Contudo, o time terá desfalques importantes: Rominigue Kouame está lesionado, e Chris Brady e Harold Osorio estão a serviço de suas seleções. A boa notícia é que jovens como Sam Williams devem ganhar mais espaço, formando o meio-campo com Acosta e Zinckernagel.

Provável escalação do Chicago Fire:

Gal; Dean, Gonzalez, Elliott, Gutman; Williams, Zinckernagel, Acosta; Haile-Selassie, Barlow, Bamba

Nashville SC: consistência e invencibilidade

O Nashville SC, por sua vez, chega a Chicago ostentando uma sequência de 10 jogos de invencibilidade em todas as competições, sendo oito deles pela MLS. Atualmente na quarta colocação da Conferência Leste, o time treinado por BJ Callaghan vem apresentando um desempenho sólido tanto ofensiva quanto defensivamente.

O artilheiro Sam Surridge, com 11 gols na temporada, é o segundo maior goleador da liga. Ao seu lado, Hany Mukhtar, MVP de temporadas anteriores, também tem sido decisivo, com sete gols e seis assistências em 17 partidas. Mesmo com os empates frustrantes nas últimas duas rodadas (ambos em 2 a 2), o time demonstrou controle e intensidade, liderando o placar antes de sofrer o empate.

Para este duelo, o técnico não poderá contar com Walker Zimmerman e Jacob Shaffelburg, que estão com suas seleções. Além disso, Tyler Boyd e Julian Gaines seguem fora por lesão. A tendência é que o setor defensivo seja reconfigurado, com Jeison Palacios atuando ao lado de Jack Maher.

Provável escalação do Nashville SC:

Willis; Najar, Maher, Palacios, Lovitz; Tagseth, Corcoran, Muyl; Qasem, Surridge, Mukhtar

Análise e Palpite

O confronto coloca frente a frente dois ataques em excelente fase. O Chicago Fire, empolgado por suas recentes goleadas e jogando em casa, busca manter a sequência vitoriosa e colar de vez no G7. Já o Nashville SC, com a moral elevada pela invencibilidade, sabe que uma vitória fora de casa pode colocá-lo até na vice-liderança da conferência.

De acordo com análise estatística do Sports Mole, a probabilidade de vitória do Chicago Fire é de 47,54%, contra 28,39% de Nashville. A chance de empate gira em torno de 24,1%, sendo o placar mais provável um empate em 2 a 2.

Informações da partida

Data: Sábado para domingo, 15 de junho de 2025

Sábado para domingo, 15 de junho de 2025 Horário: 01h30 (horário de Brasília)

01h30 (horário de Brasília) Local: Soldier Field, Chicago

Soldier Field, Chicago Competição: Temporada regular da MLS 2025

