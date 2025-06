ASSISTIR AO VIVO Palmeiras x Porto , HOJE (15/06), PALPITES, Escalações Mundial de Clubes da FIFA

O aguardado início do novo formato do Mundial de Clubes da FIFA 2025 começou neste sábado.

Palmeiras x Porto: Palpites, onde assistir e escalações – Confronto mais equilibrado entre brasileiros e europeus?

Neste domingo, 15 de junho de 2025, Palmeiras e Porto se enfrentam no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos, às 19h (horário de Brasília), na estreia da primeira edição do Mundial de Clubes com 32 equipes. O confronto, válido pela primeira rodada do Grupo A, promete ser um dos mais equilibrados entre times brasileiros e europeus na competição, já que ambos buscam a liderança do grupo que também conta com Al-Ahly e Inter Miami.

Contexto do duelo

O Palmeiras chega ao Mundial de Clubes após um grande investimento em seu elenco, demonstrando ambição em conquistar o título. A equipe comandada por Abel Ferreira vive bom momento, com oito vitórias e duas derrotas nos últimos dez jogos, e aposta em uma força máxima para a estreia.

Já o Porto, apesar de ser um dos principais clubes portugueses, vive uma temporada abaixo do esperado. A equipe terminou o campeonato local longe do topo e garantiu vaga apenas na Liga Europa 2025/26. O time de Martín Anselmi tem apresentado falhas defensivas, sendo vazado em sete das últimas dez partidas e sofreu 11 gols nesse período, o que pode dar um certo equilíbrio ao confronto.

Palpites para Palmeiras x Porto

Um dos palpites mais fortes é que ambos os times marquem gols. O Palmeiras marcou pelo menos um gol em nove dos últimos dez jogos, enquanto o Porto tem média de 1,86 gols por partida, tendo balançado as redes em 88% dos seus jogos na temporada.

Outro ponto de atenção é a quantidade de cartões. O Porto é uma equipe bastante punitiva, com média de 14,2 faltas por jogo e vários jogos recentes com mais de 4,5 cartões amarelos. O Palmeiras também tem média alta de faltas no Brasileirão, cometendo cerca de 14,1 por partida. Por isso, a expectativa é que o duelo tenha um número elevado de cartões, superior a 4,5.

Além disso, há a previsão de que o primeiro tempo termine empatado. Considerando o equilíbrio entre as equipes e a importância dos primeiros pontos no grupo, é esperado um início mais cauteloso, com os times buscando se conhecer e neutralizar as investidas adversárias.

Onde assistir Palmeiras x Porto ao vivo

Os torcedores podem acompanhar a partida pelos seguintes canais e plataformas:

TV aberta: TV Globo

TV Globo TV fechada: SporTV

SporTV Streaming: DAZN

DAZN YouTube: CazéTV

O jogo terá ampla cobertura para os fãs no Brasil, com transmissões ao vivo e análises.

Escalações prováveis

Palmeiras

O clube paulista reforçou seu elenco com grandes investimentos nesta temporada, incluindo as contratações de Vitor Roque e Paulinho, que juntos custaram mais de R$ 200 milhões. Para a estreia, Abel Ferreira tem praticamente todo o elenco à disposição, embora Paulinho tenha sido dúvida até o momento por conta de uma pancada durante os treinos. A tendência é que o treinador escale força máxima para garantir os primeiros três pontos.

Provável escalação:

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Richard Ríos, Emiliano Martínez e Felipe Anderson; Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque.

Técnico: Abel Ferreira.

Porto

Após uma temporada decepcionante, o Porto chega ao Mundial com poucas mudanças no elenco, destacando a contratação do jovem espanhol Gabriel Veiga. A principal baixa para o duelo será o goleiro Diogo Costa, que sofreu um desconforto muscular. O destaque fica para o jovem Rodrigo Mora, promessa de 18 anos que vem ganhando espaço.

Provável escalação:

Cláudio Ramos; Martim Fernandes, Zé Pedro e Iván Marcano; João Mário, Alan Varela, Rodrigo Mora e Francisco Moura; Fábio Vieira, Pepê e Samuel Aghehowa.

Técnico: Martín Anselmi.

Expectativas para o jogo

O duelo entre Palmeiras e Porto não só representa um confronto entre Brasil e Europa, mas também a batalha por pontos fundamentais para avançar na primeira fase do Mundial. A equipe brasileira aposta no fator investimento e entrosamento, enquanto os portugueses querem mostrar força apesar do ano irregular.

Por ser um grupo equilibrado, com Al-Ahly e Inter Miami na disputa, a partida será tensa e deve apresentar muita disputa no meio-campo, atenção tática e momentos de pressão intensa. A expectativa é que o jogo tenha emoção do começo ao fim, com as duas equipes buscando a vitória para assumir a liderança desde o início.

Conclusão

Palmeiras x Porto promete ser um dos encontros mais interessantes e equilibrados da história do Mundial de Clubes, especialmente nesta nova edição com 32 participantes. Com times motivados e estratégias distintas, o duelo será decisivo para as pretensões de ambas as equipes.

Para os torcedores, a dica é acompanhar ao vivo pelas transmissões oficiais e ficar de olho nas escalações de última hora, já que a partida pode ser marcada por surpresas e muita emoção.

Novo formato do Mundial de Clubes

Pela primeira vez, o torneio será disputado com 32 clubes, divididos em oito grupos com quatro times cada. Os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final. O formato valoriza a diversidade do futebol internacional e coloca frente a frente campeões e grandes nomes de todos os continentes.

O Grupo A é composto por:

Al Ahly (Egito)

Inter Miami (EUA)

Palmeiras (Brasil)

Porto (Portugal)

O vencedor deste duelo dará um importante passo rumo à fase eliminatória.

Expectativas para o duelo

O Al Ahly, 11 vezes campeão africano, é tradicional em torneios da FIFA. Já o Inter Miami, fundado em 2018, busca se firmar entre os grandes do futebol internacional com a força de sua constelação latina e o apoio da torcida local, que esgotou os ingressos semanas antes.

A estreia promete ser um espetáculo de técnica, emoção e visibilidade global, com a FIFA esperando milhões de telespectadores ao redor do mundo. A cidade de Miami, uma das sedes da Copa do Mundo de 2026, reforça sua posição como centro esportivo mundial.

Considerações finais sobre o Mundial de Clubes 2025

O Mundial de Clubes da FIFA 2025 inaugura uma nova era no futebol internacional, reunindo 32 clubes de elite dos cinco continentes em um torneio que promete elevar o nível de competitividade e visibilidade da modalidade em todo o mundo. Sediado nos Estados Unidos, o campeonato será disputado entre 14 de junho e 13 de julho, utilizando 12 estádios de alto padrão, com destaque para o Hard Rock Stadium, em Miami, palco da partida inaugural.

Entre os representantes brasileiros, estão Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense, reforçando a tradição do Brasil em competições internacionais. Os clubes entram em campo com o objetivo de conquistar o título inédito nesta nova versão do torneio, que substitui o antigo modelo com sete equipes.

A grande novidade é o formato de grupos com fase eliminatória a partir das oitavas de final, o que aumenta o número de jogos e a competitividade. Os dois melhores de cada grupo avançam para o mata-mata, com confrontos únicos até a grande final.

Com estrelas como Messi, Suárez, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Neymar e jovens promessas do futebol mundial, o torneio já é apontado como um marco histórico no calendário da FIFA. A entidade aposta nesse modelo como um “Super Mundial de Clubes”, com potencial para rivalizar com a UEFA Champions League em termos de audiência e prestígio.

A expectativa é de jogos intensos, estádios lotados e cobertura global, com transmissões ao vivo em diversas plataformas, além de conteúdos em tempo real para torcedores de todo o planeta. O Mundial de Clubes 2025 marca o início de uma nova era — mais longa, mais democrática e ainda mais emocionante.

Acompanhe tudo sobre o Mundial de Clubes no nosso portal.