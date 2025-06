Guarda Municipal de Boa Vista começa a utilizar câmeras corporais

Posted on

O serviço itinerante da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor volta a atender aos moradores do Bairro das Indústrias, nesta quarta-feira (11), na Rua Afeganistão, a partir das 14h, desta vez em ação conjunta com a PBSaúde. Além do atendimento jurídico no ônibus, também haverá assistência à saúde com consultas e exames de […]