Itabirito x Inter de Limeira; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Itabirito-MG x Inter de Limeira-SP – Líder sedento por uma vitória fora de casa

A Inter de Limeira, líder isolada do Grupo A7 da Série D do Campeonato Brasileiro, volta a campo neste domingo (15), às 15h30, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, para enfrentar o Itabirito-MG, pela 9ª rodada da competição.

Com 17 pontos conquistados em oito jogos, o Leão paulista tem um aproveitamento de 70% e busca manter a ponta da tabela. O time comandado por Ademir Fesan vem embalado após uma goleada por 5 a 1 sobre o Operário-MS e uma sequência de três vitórias e um empate nas últimas quatro partidas.

Do outro lado, o Itabirito ocupa a sexta colocação com oito pontos, resultado de cinco empates, uma vitória e duas derrotas. O Gato do Mato tenta reencontrar o caminho das vitórias após quase dois meses sem vencer e quer usar a força do seu mando de campo para surpreender o líder.

Campanhas contrastantes

A Inter de Limeira apresenta números sólidos: 5 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, com 14 gols marcados e apenas 6 sofridos — uma das defesas menos vazadas da chave. A única derrota aconteceu fora de casa, contra o Cascavel, em 10 de maio.

Enquanto isso, o Itabirito vive uma fase marcada por empates. Desde a vitória por 1 a 0 sobre o Monte Azul, no dia 19 de abril, o time somou cinco empates, incluindo partidas contra Cianorte, Goiatuba e Operário-MS, além de duas derrotas para Uberlândia e Inter de Limeira.

Desfalques e novidades na Inter de Limeira

O técnico Ademir Fesan terá alguns problemas para escalar o time. O lateral Léocovick e o zagueiro Félix Jorge já deixaram o clube, transferindo-se para Ponte Preta e Cascavel, respectivamente. O meia Léo Costa foi para o CSA, enquanto o atacante Antônio Gabriel cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Vinícius Leite deve assumir sua vaga no ataque.

No departamento médico, Bochecha e Pablo Diogo seguem em recuperação, Breno Santos ainda ficará fora por pelo menos duas semanas, e Juan Tavares não tem previsão de retorno devido a uma lesão no joelho. A principal novidade é o recém-contratado lateral Kaio Christian, vindo do Guarani.

“Essa vitória na última rodada foi importante para manter o bom ritmo, mas sabemos que ainda temos um longo caminho pela frente. Precisamos melhorar a cada dia”, afirmou Fesan.

Itabirito em busca da primeira vitória com novo técnico

Sob o comando do técnico Felipe Conceição, contratado recentemente, o Itabirito tenta sua primeira vitória na temporada após longo jejum. O treinador não poderá contar com o suspenso Luan e o lesionado Serginho.

Conceição ainda terá uma motivação extra: reencontrar a Inter de Limeira, clube que dirigiu entre 2024 e 2025, onde esteve à frente em 26 jogos.

“O Itabirito sabe da força do adversário, que lidera com méritos, mas jogar no Manduzão é sempre um desafio diferente. Contamos com o apoio da torcida para buscar os três pontos. É um jogo grande, e quem veste a camisa do Pousão tem que gostar desse tipo de desafio”, destacou o atacante Léo Guerra.

Felipe Conceição completou: “Sem a torcida, fica mais difícil atingir nosso objetivo, que é a vitória e a luta pelo acesso. Precisamos do apoio nos 90 minutos.”

Ficha técnica

Itabirito-MG Inter de Limeira Rodolfo Saulo Lucas Marques Edson Junior Rodolfo Filemon Frazan Victor Salinas Lucas Santos Bryan Crecci Kaio Christian David Lucas Clebinho Garré Albert Richard Claudinho Luis Felipe Vinícius Leite Matheuzinho Miguel Bianconi Técnico: Felipe Conceição Técnico: Ademir Fesan

Data: 15/06/2025

15/06/2025 Horário: 15h30 (Brasília)

15h30 (Brasília) Local: Estádio Castor Cifuentes – Nova Lima (MG)

Estádio Castor Cifuentes – Nova Lima (MG) Árbitro: Murilo Ugolini Klein (PR)

Murilo Ugolini Klein (PR) Assistentes: Marcyano da Silva Vicente (PR) e Samuel Henrique Soares Silva (PR)

