Doe Vida” chega à 13ª edição com mobilização no Comando-Geral da PMMS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda promove a solidariedade entre servidores públicos e mobiliza sociedade

Nos dias 17 e 18 de junho, das 8h às 11h e das 13h às 16h, o Comando-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, no Parque dos Poderes, receberá a 13ª edição da campanha “Doe o Melhor de Você: Doe Vida”. A mobilização, já consolidada no calendário institucional do Estado, leva a estrutura completa de coleta de sangue para dentro dos órgãos públicos, promovendo cidadania, solidariedade e informação.

Idealizada em dezembro de 2021, a campanha percorreu até agora 12 instituições públicas, incluindo Governadoria, secretarias estaduais e autarquias. O diferencial da iniciativa é justamente a capacidade de mobilizar os servidores no próprio local de trabalho, montando uma estrutura que inclui macas, equipe de saúde, lanches, brindes e todo o suporte necessário ao doador. A organização conta com o apoio dos parceiros Sindifisco, Sindifiscal, Sindafaz, Digix, Unisaúde/MS e Cassems.

Com 1.217 bolsas de sangue coletadas até a última edição, número que representa a possibilidade de salvar cerca de 4.868 vidas, a campanha prepara-se agora para atingir um novo recorde. A expectativa é coletar 190 bolsas de sangue no Comando-Geral da PMMS, que se soma de forma decisiva a esse esforço humanitário e institucional.

O mascote da campanha, Zé Sanguinho, estará presente para interagir com os servidores e ajudar a reforçar a mensagem de que doar sangue é um gesto simples, mas de enorme impacto social.

Para o secretário de Estado de Fazenda, Flávio César Mendes de Oliveira, a campanha representa mais do que um ato de generosidade, é um exercício de cidadania que conecta diretamente o servidor público à sociedade que ele serve.

“Essa iniciativa mostra o quanto podemos ir além das nossas funções técnicas para impactar positivamente a vida das pessoas”, destaca o secretário.

Além de promover a doação, a campanha também abre espaço para uma conversa necessária sobre a importância dos tributos na manutenção dos serviços públicos essenciais, como saúde, segurança e educação. A Sefaz-MS aproveita o momento para reforçar que os tributos, bem aplicados, são instrumentos poderosos de justiça social.

O Comando-Geral da Polícia Militar abraça a causa de forma institucional e engajada. Para o comandante-geral da PMMS, coronel Renato dos Anjos Garnes, iniciativas como essa refletem a missão maior da corporação.

“A Polícia Militar é vocacionada para servir e proteger. A campanha ‘Doe o Melhor de Você: Doe Vida’ se encaixa perfeitamente nesse propósito. Ao abrir as portas do nosso Comando para essa ação, conclamamos não apenas os policiais militares, mas toda a sociedade civil a se juntar a nós nesse gesto de empatia e responsabilidade social. Doar sangue é salvar vidas — e essa é uma missão de todos nós”, destaca.

Requisitos para doação

Os interessados em doar devem comparecer munidos de documento oficial com foto, estar bem alimentados, pesar no mínimo 51 kg e ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade devem estar acompanhados de pais ou responsáveis legais. Também é necessário respeitar os intervalos entre doações: homens podem doar até quatro vezes ao ano e mulheres até três vezes, conforme critérios da Rede Hemosul-MS.

Vacinas recentes, uso de certos medicamentos ou doenças crônicas podem impedir a doação temporariamente, por isso é essencial passar por triagem com a equipe de saúde presente no local.

Serviço

Campanha “Doe o Melhor de Você: Doe Vida” – 13ª Edição

17 e 18 de junho

Das 8h às 11h e das 13h às 16h

Comando-Geral da Polícia Militar de MS

Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, 1203 – Palácio Tiradentes, Parque dos Poderes

Comunicação Sefaz

Foto: Bruno Rezende/Arquivo/Secom