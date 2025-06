Instituto Cândida Vargas reforça importância da doação de sangue para salvar vidas no pós-parto

O Instituto Cândida Vargas (ICV), que integra a rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, destaca, durante a campanha Junho Vermelho, a importância da doação de sangue para salvar vidas de mulheres em situação de emergência no período pós-parto. A hemorragia obstétrica está entre as principais causas de morte evitável após o nascimento do bebê e o sangue doado pode ser essencial para garantir a recuperação da mãe.

Embora o ICV não realize coletas de sangue, o instituto mantém um estoque interno abastecido pelo Hemocentro da Paraíba. Esse estoque é organizado com base em levantamentos mensais sobre a média de bolsas transfundidas, o que permite que a unidade esteja preparada para atender com agilidade os casos de urgência.

“Temos um estoque base com bolsas de todos os tipos sanguíneos, especialmente dos tipos O positivo e O negativo, que são compatíveis com a maioria dos pacientes. Esse material fica disponível na maternidade e quando o nível começa a baixar, solicitamos ao Hemocentro novas bolsas para garantir a continuidade do atendimento”, explicou a médica hematologista e coordenadora do Comitê Transfusional do ICV, Tamíris Baptista.

O uso de sangue no atendimento às puérperas acontece apenas em casos de extrema necessidade. “Quando uma paciente precisa de transfusão, geralmente está em estado crítico, com risco de vida. Já tivemos situações em que o sangue ajudou a salvar não só a vida da mãe, mas também a do bebê, inclusive em casos intrauterinos. O sangue é um insumo que não pode ser fabricado, só conseguimos por meio da doação”, afirmou a médica.

Segundo ela, o ICV nunca permite que o estoque de sangue chegue ao fim. Caso falte determinado tipo, uma bolsa compatível é utilizada provisoriamente, até que o Hemocentro consiga repor a adequada. “Não deixamos de atender nenhuma gestante por falta de sangue. O cuidado com essas mulheres é uma prioridade”, explicou.

A profissional também reforça que doar sangue é um ato seguro. “Todo o material utilizado é descartável. Não há risco de contaminação. Uma única doação pode salvar até quatro vidas, pois o sangue é fracionado e usado conforme a necessidade de cada paciente”, disse Tamíris Baptista.

O Instituto Cândida Vargas aproveita a campanha Junho Vermelho para convidar a população a doar sangue regularmente no Hemocentro da Paraíba. O gesto de solidariedade pode ser decisivo para salvar vidas, inclusive de mães que estão vivendo o momento mais importante de suas vidas: o nascimento de um filho.