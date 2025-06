Coral Artcanto prepara espetáculo inspirado na memória afetiva

Foto: Divulgação PMBV



Canções que marcaram as gerações dos anos 1980, 1990 e 2000 serão apresentadas pelo coral ArtCanto no espetáculo “Art-TV: Resgatando Memórias”. A apresentação vai acontecer no dia 4 de julho (aniversário de 24 anos do projeto), no Teatro Municipal – Sala Roraimeira. Os ensaios começaram nesta segunda-feira, 16, na sede no bairro Cambará.

A diretora do ArtCanto, Clara Zion, explicou que o evento será no formato “teatro musical”. Sendo assim, ele terá com diferentes arranjos, passando a mensagem sobre o valor da amizade e da memória afetiva. Para isso, o coral vai revisitar clássicos da TV, do cinema e da Música Popular Brasileira (MPB).

“A ideia é despertar a lembrança daquela geração que assistiu ‘He-Man’ e acompanhou a Turma do Balão Mágico. Estamos ensaiando também ‘Aquarela’ (Toquinho), ‘Era Uma Vez’ (Sandy & Júnior) e ‘Sorriso Resplandescente’, abertura do anime Dragon Ball GT. São músicas que fizeram parte da infância de muitos. Iremos apresentar com um tom humorado e emocionante”, disse.

Com influência musical na família, Anna Freitas, de 13 anos, está no ArtCanto desde 2020 e contou que é a primeira vez participando de um grande espetáculo. “Estou bastante ansiosa. Nunca tive essa experiência. Meus pais e irmão são músicos e agora sou eu nesse caminho. Gosto de cantar e estou dando o melhor de mim”, disse.

O ensaio do coral

Desde 2022 no ArtCanto, o maestro Israel Mafra, contou que os ensaios estão bastante intensos. “As crianças estão em peso aqui, todas empenhadas para a apresentação. Temos integrantes que moram no Cambará, Asa Branca, Cidade Satélite, Pérola e entre outros. Conforme a Prefeitura, ela fornece ônibus para buscá-los”.

Artcanto

Desde 2001, por meio do projeto ArtCanto, a Prefeitura de Boa Vista abre portas e janelas de oportunidades para que crianças, adolescentes e jovens entre 7 e 17 anos. Atualmente, são cerca de 250 integrantes, que aperfeiçoam então, a arte de cantar por meio da educação musical e da prática do canto coral.

Do mesmo modo, além de estimular habilidades musicais, o ArtCanto promove valores como senso de comunidade, colaboração e expressão artística. Por fim, os participantes recebem uma bolsa mensal de R$ 230, além de lanche, fardamento, vale-transporte e o “Cartão do Bem” no valor de R$ 180, que auxilia na segurança alimentar de suas famílias.

