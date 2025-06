Udesc divulga gabarito preliminar e cadernos de provas do Vestibular de Inverno 2025

Foto: Laís Moser/Udesc

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) divulgou no domingo, 15 de junho, o gabarito preliminar e os cadernos de prova do Vestibular de Inverno 2025, realizado ao longo do dia em nove municípios de Santa Catarina. Confira no site.

A divulgação do gabarito definitivo e do Boletim de Desempenho Individual será realizada em 26 de junho, após análise dos recursos enviados pelos candidatos até esta segunda-feira, 16. Confira o calendário completo das próximas etapas.

Já a divulgação do resultado final, com a lista geral de classificação, ocorre no dia 3 de julho. As aulas iniciam no dia 4 de agosto para os candidatos que forem aprovados dentro do número de vagas e que se matricularem.

As provas foram realizadas ao longo do domingo, 15, em nove cidades catarinenses: Florianópolis, Joinville, São Bento do Sul, Lages, Chapecó, Balneário Camboriú, Ibirama, Caçador e Laguna. Ao todo, foram 3.619 candidatos inscritos para 728 vagas em 37 cursos presenciais de graduação. O índice de abstenção foi de 21,59%.

Pela manhã, a prova foi composta de 50 questões objetivas das áreas de Matemática, Biologia, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. Já na parte da tarde, os candidatos responderam a mais 50 questões das áreas de Física, Química, História e Geografia, além da prova de redação.

A prova de redação teve três propostas de tema como possibilidade, cabendo a cada candidato escolher sobre qual escrever: “O poder destrutivo da falta do perdão”, “Gravidez na adolescência” e “A aparência permeia as relações”.

Cursos mais concorridos

De acordo com a Covest, nesta edição os cursos mais concorridos no geral, pela modalidade de ampla concorrência são: Fisioterapia (Udesc Cefid – Florianópolis), com 64,11 candidatos por vaga; Educação Física – bacharelado (Udesc Cefid – Florianópolis), com 29 candidatos por vaga; e Medicina Veterinária (Udesc Lages), com 27,69 por vaga.

Desde a última edição do Vestibular, todos os candidatos são automaticamente incluídos na modalidade de ampla concorrência. Há também a reserva de 35% das vagas de cada curso para o Programa de Ações Afirmativas nas seguintes categorias: escola pública, pardos e pretos, e pessoas com deficiência.

Confira a notícia com a lista dos cursos mais concorridos em cada categoria e a relação completa de candidatos por vaga de cada curso de graduação ofertado, para a modalide prova.

Prova e Processo Seletivo

Além das provas aplicadas neste domingo, o Vestibular da Udesc também oferece a modalidade de inscrição pelo processo seletivo do histórico escolar do Ensino Médio, que registrou 2.826 candidatos para 365 vagas do segundo semestre do ano. Para a prova presencial, os 3.619 candidatos inscritos representam um aumento em relação aos 2.651 inscritos na edição de inverno do ano passado.

“Esse número é um salto qualitativo se comparado do Vestibular de Inverno de 2024, tivemos um crescente de mil inscritos, o que muito nos orgulha, porque reitera o selo de qualidade da nossa instituição”, afirma a pró-reitora de Ensino da Udesc, Julice Dias, em entrevista para a Rádio Udesc FM.

Ao todo, segundo a Covest, são 6.445 inscritos nesta edição do Vestibular, considerando ambas as modalidades (prova presencial e processo seletivo pelo histórico escolar).

Acompanhe as notícias do vestibular pelo site udesc.br/vestibular, pela Rádio Udesc, pelo Instagram e pela Udesc em Rede.

