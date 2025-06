Inscrições do 25º Prêmio Fritz Müller terminam em 15 dias

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) lembra que as inscrições para o 25º Prêmio Fritz Müller terminam dia 30 de junho e reforça que faltam apenas 15 dias para que empresas, instituições e organizações que atuam em Santa Catarina garantam sua participação na principal premiação ambiental do estado. Promovido pelo Governo do Estado de Santa Catarina por meio do IMA, o prêmio reconhece projetos e iniciativas que vão além da legislação ambiental vigente, com resultados concretos em prol da sustentabilidade e da preservação ambiental.

Quem pode participar

Podem se inscrever empresas públicas e privadas, instituições, órgãos governamentais, cooperativas, ONGs, institutos e organizações que tenham projetos desenvolvidos em Santa Catarina. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas de forma online, pelo site oficial do IMA.

Categorias da premiação

O Prêmio Fritz Müller contempla nove categorias: Conservação de Insumos de Produção (água ou energia); Conservação de Recursos Naturais e da Vida Silvestre; Controle da Poluição; Educação Ambiental; Gestão Ambiental; Reciclagem; Recuperação de Áreas Degradadas; Resíduos Sólidos e Turismo Ecológico e Sustentável

Como se inscrever

Os interessados devem preencher o formulário disponível no site do IMA e anexar um documento em formato PDF, com no máximo 20 páginas, contendo: descrição da organização; detalhamento do projeto ou ação ambiental; resultados obtidos; fotos e documentos comprobatórios (quando possível). Projetos enviados por e-mail ou correio não serão aceitos. Serão consideradas apenas as inscrições feitas via site até 23h59 do dia 30 de junho de 2025.

Troféu Raulino Reitz

Além das categorias técnicas, o prêmio também homenageia uma personalidade com atuação de destaque na área ambiental em Santa Catarina, por meio do Troféu Raulino Reitz, que celebra o legado do cientista e fundador da antiga FATMA (hoje IMA).

Divulgação dos vencedores e premiação

Os vencedores serão anunciados no site do IMA e divulgados à imprensa. A cerimônia de premiação será realizada em data e local a serem confirmados. Mais informações e o regulamento completo estão disponíveis no site do IMA: https://premios.ima.sc.gov.br/premio/8