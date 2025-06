Prefeitura faz chamamento público para Centro de Triagem

Rosi Masiero





A Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Manutenção da Cidade, informa que na quarta-feira (18) acontecerá a segunda sessão pública presencial do Chamamento público de cooperativas para operação do Centro de Triagem Municipal, referente ao Edital de Chamamentos nº 01/SMC/2025 publicado no dia 29 de maio deste ano.

O chamamento tem como objetivo a seleção das melhores propostas das associações e/ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis, que tenham interesse em firmar termo de colaboração e operar o centro de triagem municipal. O local recebe toda a coleta seletiva pública, cerca de 50 toneladas por dia ou 1.500 toneladas por mês.

No dia 18 de junho será a segunda sessão pública, no aterro sanitário do município. A reunião será das 8h às 12h na sala de Educação Ambiental. A primeira sessão ocorreu no último dia 11, com a presença de três cooperativas interessadas.

Participantes da 1ª sessão pública, que aconteceu no dia 11 de junho | Foto: PMSJC

As associações ou cooperativas interessadas em executar a triagem, segregação, processamento e a venda dos resíduos recicláveis ou reutilizáveis oriundos da coleta seletiva pública do município devem avaliar as condições fixadas no referido edital.

A entrega dos envelopes de Habilitação e de Proposta deve ser feitas até o dia 30 de junho de 2025. A sessão pública de abertura das propostas está marcada para o dia 1º de julho, às 8h30, no aterro.

Serviço:

Sessão Pública Presencial para os interessados no Edital de Chamamento nº 01/SMC/2025

Data: 18/06/2025

Horário: 8h às 12h

Local: Estrada José Augusto Teixeira, 400 – Jardim Torrão de Ouro, São José dos Campos



