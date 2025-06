Agência Minas Gerais | Em Brasília, Governo de Minas discute implantação de gasoduto no Sul do estado

Relacionadas



O governador de Minas Gerais em exercício, Mateus Simões, se reuniu em Brasília com o ministro de Minas e Energia, Alexandre da Silveira, para viabilizar a implantação de um gasoduto no Sul de Minas.

“Saio daqui com o compromisso do ministro Alexandre da Silveira de que esta será a prioridade do Ministério e de que, até outubro, a gente possa discutir as licenças destas obras para que elas se tornem rapidamente realidade”, declarou o governador em exercício.

O gasoduto será instalado entre os municípios de Jacutinga e Pouso Alegre, região que apresenta um dos maiores níveis de dinamismo econômico do estado.

Pouso Alegre, por exemplo, tem um polo industrial consolidado, com destaque para os setores farmacêutico, mecânico, alimentício e logística. Já Camanducaia e Jacutinga estão em plena expansão industrial, consolidando setores como têxtil, cerâmico e agroindustrial.

A construção do gasoduto viabilizará a redução dos custos e fomentará a industrialização e o desenvolvimento econômico regional.

Estavam presentes no encontro representantes da Gasmig, os prefeitos de Cambuí, Cinthia Pereira; de Camanducaia, Rodrigo Alves de Oliveira; de Extrema, Fabrício Sanchez Bergamin e de Itapeva, Daniel Pereira, além de deputados estaduais.