Automóvel furtado é localizado pela GCM no bairro Recreio dos Sorocabanos – Agência de Notícias

Posted on

As reformas reduziram o vandalismo nas estações do sistema BRT em 90% – Fabio Motta/Prefeitura do Rio Os constantes atos de vandalismo no município do Rio vêm trazendo transtornos e prejuízos à população carioca. Atualmente, estão entre os principais casos os furtos de cabos e luminárias; de controladores dos sinais de trânsito e de papeleiras; […]