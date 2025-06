Governo de Roraima realiza mapeamento da área plantada do Estado em parceria com a Conab

O Governo de Roraima está dando um passo estratégico no fortalecimento da agricultura com a intensificação do mapeamento das lavouras locais. Esse trabalho é feito por meio da Rota dos Grãos, ação coordenada pela Seadi (Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação) para consolidar dados confiáveis sobre a produção de grãos no Estado, além de fomentar o desenvolvimento do setor com base em informações técnicas precisas. A atividade é feita em parceria com a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).

O trabalho, dividido em duas etapas, será encerrado nesta quarta-feira, 18, e contempla visitas a mais de 250 propriedades rurais, com o objetivo de realizar o levantamento da área plantada e a estimativa de produtividade da safra de 2025, especialmente de culturas como soja, milho e arroz.

De acordo com o coordenador de campo Frankarlos Lopes, a equipe é formada por técnicos agrícolas e engenheiros agrônomos que percorrem as principais áreas produtoras. Os trabalhadores estão em campo coletando dados para a publicação “Grãos em Roraima”, que deve apontar um cenário muito fiel do potencial agrícola do Estado.

“Esses dados fortalecem o agronegócio, orientam políticas públicas, como o crédito rural, e ajudam o Governo de Roraima a agir com mais eficiência, inclusive durante a safra, em áreas como infraestrutura e logística”, destacou.

O secretário de Agricultura, Márcio Grangeiro, ressaltou a importância do programa. “Essas informações são fundamentais para divulgar o potencial produtivo e fortalecer o agronegócio roraimense. Com esses dados, conseguimos identificar demandas específicas dos produtores e atuar com mais agilidade”, pontuou.

PARCERIA

A presença da Conab foi solicitada pela Seadi para contribuir diretamente na Rota dos Grãos com a coleta de dados das lavouras como etapa inicial da articulação, que tem como meta final um acordo de cooperação técnica entre o Governo do Estado e a instituição, focado em informações agropecuárias e armazenagem.

A vantagem da atuação conjunta simultânea permite o alinhamento de metodologias, a padronização de processos e a construção de uma base de dados confiável e representativa da realidade agrícola local, reforçando o compromisso do Estado com o desenvolvimento sustentável da agricultura.

Com reconhecida experiência no monitoramento de safras e no apoio à formulação de políticas públicas agrícolas em todo o Brasil, a Conab agrega rigor técnico à coleta de dados e contribui para que Roraima avance na geração de informações estratégicas que guiem investimentos e decisões de mercado.

“Essa aproximação com a Conab também nos ajuda a construir soluções mais eficientes para o nosso setor primário e por consequência, fortalecer a economia de Roraima”, complementou Grangeiro.

