Governo de Roraima lança Plano Estadual pela Primeira Infância

O Governo de Roraima lançou oficialmente, nessa terça-feira, 6, o Pepi (Plano Estadual pela Primeira Infância de Roraima). A iniciativa, coordenada pela Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), visa transformar a realidade de crianças em todas as regiões do Estado por meio de ações integradas nas áreas de saúde, educação, segurança, nutrição, proteção e cuidados responsivos.

O plano, elaborado com a participação de todas as secretarias estaduais e de instituições como o TCE-RR (Tribunal de Contas do Estado de Roraima), será encaminhado à Assembleia Legislativa para que se torne lei estadual. A previsão é que as metas e estratégias definidas sejam implementadas até 2034. Durante o evento de lançamento, a secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Tânia Soares, destacou a importância dos investimentos na primeira infância.

“Estamos comprometidos em garantir que nossas crianças tenham as melhores oportunidades desde os primeiros dias de vida. O plano foi elaborado de forma coletiva, com a participação do Comitê Estadual pela Primeira Infância, que é composto por todas as secretarias estaduais. Dentro desse plano, temos objetivos, metas e estratégias a serem alcançadas até 2034. Em breve, estaremos entregando o plano à Assembleia Legislativa para torná-lo uma lei estadual”, afirmou.

De acordo com a Setrabes, o Pepi foi construído com base em estudos que comprovam o impacto positivo dos investimentos na primeira infância, com efeitos duradouros que se estendem até a vida adulta e beneficiam toda a sociedade.

Representantes do Comitê Estadual Intersetorial de Políticas Públicas para a Primeira Infância também participaram do encontro, discutindo as diretrizes e ações prioritárias do plano. O documento reforça a importância do cuidado integral, por meio da articulação entre diferentes setores e políticas públicas.

