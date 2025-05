Transporte coletivo de Sorocaba ganha dez ônibus zero quilômetro – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Urbes – Trânsito e Transporte, dando sequência no plano de renovação de frota e melhoria nas linhas do transporte coletivo, recebeu mais dez ônibus novos da empresa Consor, que foram colocados em operação na segunda-feira (5).

Quatro ônibus são da marca Mercedez e com carroceria Caio (OF 1726), e os outros seis são da marca Volkswagen, também com carroceria Caio (17260).

Eles serão utilizados para incrementar as linhas A31/1 – Cajuru; A53/1 – Jd. Dos Pássaros; A53/3 – Jd. Harmonia; A58/2 – Jd. Imperatriz/Alpes de Sorocaba; A62/1 – São Bento 2; A76 – São Guilherme; 307 – Interbairros VII/Term. S. Bento/Av.3 de Março; 03 – Nova Esperança; e 55 Rodrigo.

“São ônibus zero quilômetro, adaptados e mais modernos, com ar-condicionado, luz de Led, entrada USB para carregamento de dispositivos eletrônicos e motor a diesel, Euro 6, de última geração e bem menos poluentes”, explica o diretor-presidente da Urbes, Adriano Brasil.