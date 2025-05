Inicia etapa macrorregional da 5ª Conferência Estadual de Saúde dos Trabalhadores no Meio Oeste e Serra

Foto: Divulgação Ascom/SES

Nesta terça e quarta-feira, 6 e 7, é realizada a primeira das sete Conferências Macrorregionais de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora em Santa Catarina, abrangendo o Meio Oeste e a Serra catarinense, em Concórdia. No encontro, serão definidas as propostas relacionadas ao tema “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano”. O evento, promovido pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) e Conselho Estadual de Saúde (CES), conta com a presença de 175 delegados de 52 municípios.

“As conferências de saúde são espaços de avaliação da situação de saúde e a formulação de diretrizes para as políticas públicas em todo o país. É um momento onde se reúnem sociedades, sindicatos, gestores, profissionais de saúde, prestadores, usuários, dentro da lógica do SUS, para debater assuntos de extrema importância e relevância para o desenvolvimento e implementação das políticas públicas”, explica o superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Fábio Gaudenzi, que representa o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, no evento.

Os encontros macrorregionais fazem parte das etapas de preparação para o encontro estadual que será realizado entre os dias 24 e 26 de junho, em Florianópolis. As discussões e propostas elaboradas pelos delegados em cada região serão levadas para o nível estadual para avaliação. As escolhidas serão levadas para o encontro nacional, em Brasília.

“O alvo da saúde do trabalhador e da trabalhadora são todas essas pessoas, trabalhador CLT, um servidor público, trabalhador autônomo e até mesmo trabalhador informal. Cabe ao Estado proteger o direito dos trabalhadores, a dignidade e a saúde e também a garantia constitucional a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Então, com toda essa discussão serão definidas excelentes propostas para implementar a política nacional de saúde dos trabalhadores da própria saúde e assim proporcionar um atendimento mais adequado e digno aos usuários do SUS”, destaca Fábio Gaudenzi.

Nas reuniões macrorregionais serão escolhidos os delegados e as propostas, que virão das regiões, dos municípios e das conferências livres, baseadas no Tema Central e nos 03 (três) eixos de discussão, com abrangência estadual e/ou nacional.

Os eixos temáticos são:

I – Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora;

II – As novas relações de trabalho e a Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora;

III – Participação Popular na Saúde dos Trabalhadores e das Trabalhadoras para o Controle Social.

