Governo de SC conclui 58 obras no primeiro trimestre de 2026 e melhora infraestrutura escolar com programa Escola Boa

Foram quase cinco obras terminadas por semana nos três primeiros meses do ano – Foto: Roberto Zacarias/SecomGOVSC

O Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SED), está realizando o maior investimento em infraestrutura escolar da história do Estado. O programa Escola Boa, eixo central do movimento Educação Levada a Sério, tem transformado a realidade das unidades escolares da rede estadual e, somente em janeiro, fevereiro e março de 2026, foram 58 obras concluídas, quase cinco por semana. Desde o seu lançamento, em 2025, a iniciativa está modernizando espaços, garantindo segurança, conectividade e conforto para alunos, professores e comunidades escolares.

“Estamos construindo o futuro da nossa educação. O Escola Boa é um compromisso com as próximas gerações. Cada escola revitalizada, cada sala climatizada e cada novo espaço esportivo representam respeito com o aluno, valorização dos professores e orgulho para as comunidades escolares catarinenses”, destacou o governador Jorginho Mello.

Ao todo, 200 escolas estão em processo de reforma e ampliação, 128 novos ginásios e quadras sendo construídos, 100% das salas de aula estão climatizadas, e a implantação de um robusto sistema de segurança com novas câmeras, sensores de presença e botões de pânico. O bem-estar dos estudantes também é prioridade: todos estão recebendo, gratuitamente, novos uniformes e materiais escolares completos. Além disso, 100 novos ônibus escolares foram adquiridos para o transporte dos alunos das redes públicas de ensino e 60 mil itens de artigos esportivos obtidos para garantir a qualidade das aulas de educação física.

“O Escola Boa é um marco. Nunca se investiu tanto na infraestrutura escolar em Santa Catarina. Sob o comando do nosso governador Jorginho Mello, estamos levando dignidade, conforto e tecnologia para dentro das escolas, porque acreditamos que um ambiente de qualidade é essencial para o aprendizado e para o desenvolvimento integral dos nossos estudantes”, afirma a secretária de Estado da Educação, Luciane Bisognin Ceretta.

Com o Programa Estudantes Conectados, o Estado também está avançando na integração entre infraestrutura e inovação pedagógica. Entre as ações estão a criação do Currículo de Educação Digital, a capacitação de 107 articuladores dos Núcleos de Tecnologia Educacional e a garantia de 100% das escolas com internet de alto desempenho até julho de 2026. Além disso, todas as escolas também serão equipadas com a distribuição de 18 mil chromebooks, telas interativas, computadores, cloudbooks e a expansão dos laboratórios Maker, alcançando até 120 unidades em todo o estado.

Investimentos intensificados desde 2023

Desde o início do Governo, em 2023, a transformação é visível: 84 obras foram concluídas entre 2023 e 2024, e, somadas às entregas de 2025 e 2026, o número chega a 282 obras finalizadas, representando um investimento de R$ 320 milhões.

“Essa transformação está devolvendo à escola pública o seu papel de orgulho e pertencimento. Estamos preparando nossos alunos para o mundo e garantindo aos professores as condições que merecem para ensinar com qualidade”, conclui a secretária.