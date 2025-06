Comunicado – Secretaria de Turismo passa a atender também via WhatsApp – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura Municipal informa que a Secretaria de Turismo passa a contar, a partir de agora, com um canal oficial de atendimento via WhatsApp. A medida tem como objetivo ampliar a eficiência dos serviços prestados, facilitar o envio e recebimento de formulários, além de agilizar a comunicação.

📲 Número oficial: (12) 31327276

🕐 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h

Com essa iniciativa, a Prefeitura reafirma seu compromisso com a modernização dos canais de atendimento e o fortalecimento do desenvolvimento turístico do município.