Emoção, reconhecimento e reencontros marcam a 2ª edição da Homenagem ao Servidor Público Aposentado da Sesau – CGNotícias

Na data em que se comemora o Dia Nacional do Servidor Público Aposentado (17 de junho) – celebrado também em âmbito municipal –, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande realizou, no Centro de Convivência do Idoso “Vovó Ziza”, a 2ª edição do evento que homenageia quem dedicou décadas ao cuidado da população e à construção do SUS municipal.

O encontro celebrou a trajetória de 125 profissionais que se aposentaram entre os anos de 2024 e 2025. Destes, 55 participaram presencialmente da cerimônia, que uniu emoção, reencontros e histórias que marcaram gerações. Com apresentações culturais do professor Samuka Brasil, entrega de certificados, sorteio de brindes e depoimentos inspiradores, o evento foi mais do que uma homenagem: foi um abraço coletivo a quem tanto contribuiu com a saúde pública de Campo Grande.

“Esse é um momento de reencontro, de carinho e de reconhecimento. A ideia desse evento nasceu do desejo de não deixar ninguém no esquecimento. É uma forma singela, mas muito significativa, de dizer ‘obrigado’”, destacou o secretário-adjunto de Saúde, Aldecir Dutra de Araújo, que também compartilhou sua vivência de 35 anos no serviço público do SUS. “Coloquem esse certificado na parede com orgulho. Aqui estão anos de crescimento pessoal, profissional e de dedicação à vida”.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, emocionou o público ao lembrar momentos marcantes da rotina de quem atua na linha de frente do cuidado. “Nós, da saúde, tocamos o coração e a alma das pessoas com nossas ações. Essa homenagem representa isso: o reconhecimento pelo que cada um fez, por cada vida salva, por cada gesto de cuidado. Vocês não foram da saúde, vocês são da saúde”.

A assistente administrativa e assistente social Maria Thelma Antunes, aposentada desde 2020, destacou o significado do evento como um resgate da dignidade dos aposentados. “No ano passado, tivemos a primeira edição dessa homenagem, e foi a partir disso que sentimos que não estávamos mais esquecidos. Criamos um grupo, uma mobilização. Somos mais de 130 aposentados da Sesai unidos para continuar contribuindo, mesmo que de outra forma”.

Já a cirurgiã-dentista Monica Aratani, aposentada há menos de um ano, contou como a aposentadoria abriu espaço para novos projetos de vida. “Trabalhar na saúde é muito exigente, fisicamente e emocionalmente. Agora, posso cuidar dos meus pais, da minha saúde, me dedicar a atividades manuais e ao que me faz bem. É um recomeço”.

Histórias que atravessam gerações

A médica pediatra Marta Izabel Bassaneze Bernardo se emocionou ao relembrar sua trajetória de 42 anos na medicina, sendo 30 deles dedicados à Prefeitura de Campo Grande. “Conheci famílias inteiras. Atendi crianças que hoje são mães e me trazem seus filhos. Uma delas virou médica e voltou para me agradecer. Isso me marcou profundamente”.

Outro exemplo de entrega ao serviço público é o de Lorival Rocha da Cruz, conhecido como Meia-Noite, que ingressou no serviço público em 1986 e, em 1993, já na Sesau, encontrou sua vocação como condutor socorrista na área da saúde. “Aprendi com médicos, enfermeiros, com a vida. Cada acidente atendido, cada criança socorrida me ensinou o valor de cuidar. Hoje estou aposentado, continuo vendo meus amigos depois que passei a vender chipas. Sigo feliz, porque a Sesau não saiu de mim”.

Mais do que cerimônia, uma valorização com afeto. Além dos certificados, foram entregues lembranças especiais aos servidores com mais e menos tempo de aposentadoria. A iniciativa reafirma o compromisso da Sesau em valorizar aqueles que fizeram história e pavimentaram o caminho para o presente e o futuro da saúde pública.

“Que essa celebração seja uma tradição permanente. Os aposentados são parte viva da nossa história. Cada um tem um capítulo importante escrito no SUS de Campo Grande”, concluiu a secretária.