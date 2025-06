Prefeitura entrega Centro de Atendimento ao Cidadão e lança programas sociais no Distrito de Águas do Miranda – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura de Bonito realiza nesta segunda-feira (16), às 16h, a entrega do novo Centro de Atendimento ao Cidadão no Distrito de Águas do Miranda, juntamente com o lançamento de dois programas sociais: o Programa Conviver e o Instituto Garoto Cidadão.

O Centro de Atendimento ao Cidadão foi construído com um investimento de R$ 139.705,83 e tem como objetivo oferecer mais comodidade e acesso facilitado aos serviços públicos para os moradores do distrito. O novo espaço permitirá que a população resolva diversas demandas administrativas e sociais sem a necessidade de deslocamento até a cidade.

Na ocasião, será lançado o Programa Conviver no distrito. A iniciativa, já consolidada em Bonito, agora chega a Águas do Miranda com o objetivo de promover atividades físicas e recreativas para toda a população, incentivando a saúde e o convívio social.

Já o Instituto Garoto Cidadão passará a atender 40 crianças e adolescentes do distrito. As atividades serão desenvolvidas na unidade do Instituto em Bonito, com foco na promoção da cidadania, cultura, educação e desenvolvimento humano.

O evento é aberto ao público, e a Prefeitura convida todos os moradores do Águas do Miranda e região a participarem.