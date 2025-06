Copa Popular de Futsal define os campeões de 3 categorias

Nei José Sant’Anna





As finais da 4ª Copa Popular de Futsal nas categorias sub-8, sub-10 e sub-12 foram realizadas na noite desta segunda-feira (16) no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos.

A competição, promovida pela Prefeitura, chegou ao fim com muito equilíbrio, grandes jogadas e a confirmação dos campeões da edição 2025.

Na decisão do sub-8, o Vert Vita ficou com o troféu ao vencer o Esplanada AESJ por 3 a 2. No sub-10, o GBB (foto abaixo) levou a melhor sobre o DAEC, vencendo por 2 a 0.

Já na final do sub-12, o duelo entre Vert Vita e Sabima ficou empatado em 1 a 1 no tempo normal. Nos pênaltis, o Vert Vita (foto abaixo) venceu por 4 a 1, aumentando ainda mais a festa de seus atletas.

Além da entrega dos troféus e medalhas aos campeões e vices, ainda houve premiação para os destaques da competição:

Sub-8

Melhor treinador: Lucas Proença (Vert Vita)

Artilheiro: Henrique Araújo (Vert Vita) — 15 gols

Melhor defesa: Esplanada

Sub-10

Melhor treinador: Nilton Mariano (GBB)

Artilheiro: Matheus Teodoro (DAEC) — 11 gols

Melhor defesa: NAD

Sub-12

Melhor treinador: Paulista (Vert Vita)

Artilheiro: Leonardo Mastieri (Esplanada) — 16 gols

Melhor defesa: Vert Vita



