Roraima recebe reunião nacional de presidentes das Juntas Comerciais do Brasil

Roraima foi escolhido para sediar a reunião nacional de presidentes das Juntas Comerciais do Brasil, que acontece nesta terça, 17, e quarta-feira 18, no Boa Vista Eco Hotel. A programação foi organizada pelo Governo de Roraima e pela Fenaju (Federação Nacional das Juntas Comerciais), com programação voltada à discussão do futuro do registro empresarial no Brasil e foco na modernização dos serviços prestados por essas instituições.

Durante os dois dias de evento, os líderes e representantes de todas as Juntas estaduais e a Fenaju vão debater estratégias sobre a organização e a simplificação do registro empresarial no País. O governador Antonio Denarium e o vice-governador Edilson Damião participaram da solenidade de abertura da reunião nacional.

Na oportunidade, o governador Antonio Denarium recebeu uma homenagem com a entrega da Comenda Fenaju e Jucerr pelo empenho e serviços prestados ao setor empresarial no Estado. Antes da gestão de Denarium, o processo de abertura de empresas podia levar até 30 dias, e atualmente pode ser concluído em até 3 horas.

“Para vocês terem uma ideia do trabalho de tecnologia e simplificação dos processos para a abertura de novos negócios, fazemos a abertura de empresas até pelo WhatsApp. Em nome do Governo do Estado, agradeço à Federação pelo reconhecimento, pela medalha e pela comenda recebida hoje. Lembro que em 2018, Roraima registrou saldo negativo – fecharam mais empresas do que abriram, foram 850 [empresas] a menos. Hoje, nossa média positiva de abertura de empresas é entre 3.500 e 4.500 por ano. É muito importante destacar que apoiamos o pequeno, o médio e o grande investidor. E mais de 500 médias e grandes empresas se instalaram em Roraima nos últimos anos”, recordou o governador.

Roraima se consolida como ambiente favorável ao empreendedorismo

Durante a cerimônia, a presidente da Fenaju, Gregória Benário, reforçou que Roraima oferece um ambiente favorável aos negócios e se destaca pela celeridade no processo de abertura de empresas. Ela é também presidente da Jucep (Junta Comercial do Estado da Paraíba).

“São dois dias de evento com o tema do registro mercantil no centro das discussões. Roraima recepciona hoje, mas já está no radar da nação no sentido de que o Estado vive a transformação do desenvolvimento, mantendo a identidade cultural e regional. Para nós isso é uma grande alegria, porque vamos levar para cada Estado aquilo que colhemos aqui. O Brasil é do progresso, e esse progresso inclui Roraima”, declarou.

Anfitrião do evento, o presidente da Jucerr (Junta Comercial do Estado de Roraima), Vicente Ricarte, relembrou que, de acordo com o último levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Roraima lidera o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) entre os Estados brasileiros. Ele também destacou outros indicadores positivos, como a geração de empregos e a atração de novos investimentos.

“Roraima é o Estado com o maior índice de criação de empregos formais com carteira assinada. Ano passado fomos agraciados com um prêmio da Secretaria do Tesouro Nacional como o Estado com a melhor informação contábil e fiscal. Em 2024, Roraima ficou em quarto lugar no Ranking de Competitividade dos Estados, como um dos que mais possuem empresas de alto crescimento. Não é à toa que investidores de todo o País vêm por enxergarem um Estado promissor, com segurança jurídica para instalarem suas empresas e se desenvolverem. Tudo isso é fruto do trabalho diário que nosso governador vem realizando e a Junta Comercial trabalha diariamente para acompanhar o crescimento do nosso Estado”, finalizou Ricarte.

REUNIÃO NACIONAL

O encontro destaca a importância da cooperação entre as Juntas Comerciais de todo o Brasil, reforçando o compromisso de aprimorar o ambiente de negócios no País e garantir um futuro mais ágil e desburocratizado para empreendedores de pequeno, médio e grande porte.

A programação inclui painéis técnicos, debates e apresentação de boas práticas adotadas por diferentes Estados. Entre os temas em destaque estão o registro automático de empresas, o uso estratégico da tecnologia e outros.

O post Roraima recebe reunião nacional de presidentes das Juntas Comerciais do Brasil apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.