Faperr impulsiona projetos com chamada pública de inovação e extensão tecnológica

O Governo de Roraima, por meio da Faperr (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima), lançou uma chamada pública de extensão tecnológica e inovação com o objetivo de aproximar a produção científica das demandas da sociedade e incentivar soluções práticas para desafios locais.

A iniciativa busca fortalecer a integração entre instituições de ensino e pesquisa, setor produtivo, poder público e comunidades, promovendo a transferência de tecnologia e o desenvolvimento de projetos com impacto social, econômico, cultural e ambiental no estado.

De acordo com o Núcleo de Difusão do Conhecimento da Faperr, a proposta representa um avanço na aplicação do conhecimento científico. “A chamada incentiva projetos que saem do ambiente acadêmico e chegam até a população, promovendo transformação por meio da inovação”, destacou o técnico Gabriel Carvalho.

Podem participar profissionais vinculados a instituições públicas de ensino superior sediadas em Roraima, na condição de coordenadores. Estudantes também poderão integrar as equipes como bolsistas. Os projetos devem ser executados no estado e podem contar com parcerias com instituições públicas ou privadas, cooperativas, associações, startups e outros atores sociais.

As propostas devem estar alinhadas a pelo menos um dos eixos temáticos prioritários:

Bioeconomia e sustentabilidade na produção local

Inclusão digital e desenvolvimento social

Cidades inteligentes e monitoramento ambiental

Indústria criativa e turismo

Inovação, empregabilidade e informalidade produtiva

Tema livre

O processo seletivo será realizado em etapas, incluindo análise de enquadramento, avaliação técnico-científica por especialistas e homologação final pela Faperr, garantindo critérios técnicos, transparência e impessoalidade.

O investimento total previsto é de até R$ 1.465.200,00 para financiamento dos projetos selecionados, que poderão ser executados por até 18 meses.

A chamada também prevê a concessão de bolsas nas modalidades de coordenador da proposta IV (até uma bolsa, valor mensal de R$ 1.000,00, de caráter opcional); apoio técnico I (até duas bolsas, valor mensal de R$ 700,00, de caráter opcional); e extensão (até três bolsas, valor mensal de R$ 350,00, sendo obrigatória a concessão de, no mínimo, uma bolsa nessa modalidade), conforme critérios estabelecidos no edital.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente online, até o dia 8 de maio de 2026, por meio do formulário disponível da Faperr. A fundação orienta que os interessados consultem o edital completo para verificar todas as regras, prazos e documentação exigida.

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