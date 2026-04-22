Campus Suzano seleciona alunos para especialização em Educação Socioambiental   – IFSP

Inscrições para a pós-graduação gratuita seguem abertas até 22 de maio

O Campus Suzano do IFSP está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso de pós-graduação lato sensu em Educação Socioambiental, conforme o Edital nº 18/2026. A especialização é gratuita, presencial e oferece 25 vagas para ingresso no segundo semestre de 2026.

As inscrições devem ser realizadas de 1º a 22 de maio de 2026, exclusivamente por e-mail, mediante o envio da documentação exigida no edital para o endereço .

Sobre o curso

Voltado a graduados em todas as áreas do conhecimento, preferencialmente licenciados, bacharéis ou tecnólogos com formação pedagógica, o curso tem como objetivo contribuir para a formação continuada de profissionais da educação, promovendo reflexões críticas sobre as temáticas socioambientais, com atenção ao território e à realidade local.

Com carga horária total de 469,2 horas, a especialização será ofertada de forma presencial, no período noturno, às terças e quartas-feiras, das 19h às 22h35, no Campus Suzano. O prazo máximo para integralização é de 30 meses.

Vagas e ações afirmativas

Das 25 vagas ofertadas, 15 são destinadas à ampla concorrência, 8 para candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos), indígenas ou quilombolas (PPIQ) e 2 para pessoas com deficiência (PCD), em consonância com a legislação vigente e as políticas de ações afirmativas do IFSP.

Processo seletivo

O processo seletivo será composto por duas etapas, ambas de caráter classificatório:

Análise documental, que considera titulação e tempo de atuação docente;

Prova presencial, prevista para o dia 14 de junho de 2026, no Campus Suzano, com questões objetivas e redação.

Caso o número de inscrições deferidas seja igual ou inferior ao número de vagas, a prova presencial poderá ser dispensada.

Cronograma

Inscrições: 1º a 22/05/2026

Divulgação das inscrições deferidas: 26/05/2026

Prova presencial (se houver): 14/06/2026

Resultado final: 26/06/2026

Início das aulas: 29/07/2026

Todos os detalhes sobre documentação, critérios de avaliação, conteúdos da prova e procedimentos de matrícula estão disponíveis no Edital nº 18/2026, publicado no site do Campus Suzano.