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Campus Suzano seleciona alunos para especialização em Educação Socioambiental   – IFSP

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Inscrições para a pós-graduação gratuita seguem abertas até 22 de maio  

O Campus Suzano do IFSP está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso de pós-graduação lato sensu em Educação Socioambiental, conforme o Edital nº 18/2026. A especialização é gratuita, presencial e oferece 25 vagas para ingresso no segundo semestre de 2026.   

As inscrições devem ser realizadas de 1º a 22 de maio de 2026, exclusivamente por e-mail, mediante o envio da documentação exigida no edital para o endereço .   

Sobre o curso  

Voltado a graduados em todas as áreas do conhecimento, preferencialmente licenciados, bacharéis ou tecnólogos com formação pedagógica, o curso tem como objetivo contribuir para a formação continuada de profissionais da educação, promovendo reflexões críticas sobre as temáticas socioambientais, com atenção ao território e à realidade local.   

Com carga horária total de 469,2 horas, a especialização será ofertada de forma presencial, no período noturno, às terças e quartas-feiras, das 19h às 22h35, no Campus Suzano. O prazo máximo para integralização é de 30 meses.   

Vagas e ações afirmativas  

Das 25 vagas ofertadas, 15 são destinadas à ampla concorrência, 8 para candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos), indígenas ou quilombolas (PPIQ) e 2 para pessoas com deficiência (PCD), em consonância com a legislação vigente e as políticas de ações afirmativas do IFSP.   

Processo seletivo  

O processo seletivo será composto por duas etapas, ambas de caráter classificatório:  

Análise documental, que considera titulação e tempo de atuação docente;  

Prova presencial, prevista para o dia 14 de junho de 2026, no Campus Suzano, com questões objetivas e redação.  

Caso o número de inscrições deferidas seja igual ou inferior ao número de vagas, a prova presencial poderá ser dispensada.   

Cronograma  

Inscrições: 1º a 22/05/2026  

Divulgação das inscrições deferidas: 26/05/2026  

Prova presencial (se houver): 14/06/2026  

Resultado final: 26/06/2026  

Início das aulas: 29/07/2026   

Todos os detalhes sobre documentação, critérios de avaliação, conteúdos da prova e procedimentos de matrícula estão disponíveis no Edital nº 18/2026, publicado no site do Campus Suzano. 

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