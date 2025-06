Gustavo da Silveira é empossado nesta terça como novo presidente do Ciasc durante reunião do conselho administrativo

Foto: Divulgação / Ciasc

O novo presidente do Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina (Ciasc), Gustavo Madeira da Silveira, tomou posse nesta terça-feira, 17, durante reunião do Conselho de Administração da empresa. Natural de Santo Ângelo (RS), Gustavo é Delegado de Polícia desde 2011 e, desde 2023, ocupava a função de diretor de Inteligência da Polícia Civil. Ele assume a presidência do Ciasc em substituição ao vice-presidente de Administração e Finanças do Centro, Diego Ricardo Holler, que estava interinamente à frente da empresa.

Após a aprovação do nome pelo conselho, o novo presidente foi apresentado aos empregados em uma cerimônia realizada no auditório do Ciasc. Na ocasião, ele agradeceu a confiança do Governo do Estado e comentou os desafios da nova função.

“Eu não vejo o serviço público como um mero emprego; é uma missão, uma nobre missão. Assim como a segurança pública foi minha missão até aqui, agora encaro a tecnologia da mesma forma. Os serviços prestados pelo Ciasc impactam diretamente a vida dos catarinenses. A digitalização é um caminho sem volta e representa uma pauta importante para a administração pública. Por isso, o governador Jorginho Mello pede alinhamento entre todos os atores do ecossistema de tecnologia e inovação do Estado, a Fapesc, o Sapiens Park, a SCTI e o CIASC. Vamos trabalhar para que Santa Catarina, já referência em tantas áreas, também se destaque em inovação e entrega tecnológica. Podem esperar de mim trabalho e transparência, e espero contar com o apoio de cada um de vocês”, disse o novo presidente.

O vice-presidente de Administração e Finanças Diego Holler agradeceu à equipe pelo trabalho conjunto ao longo dos sete meses em que esteve à frente da presidência. “Enfrentamos desafios nesse período, mas estou animado com a visão que o presidente Gustavo apresentou ao Conselho. Tenho certeza de que, com união de esforços, seguiremos entregando nosso melhor.”

A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) foi representada pelo secretário adjunto Ruy Tadeu Mambrini Ribas. Ele destacou a relevância estratégica do Ciasc. “Logo ao assumir a SCTI, o secretário Edgard Usuy fez questão de visitar o Ciasc para reforçar sua importância para as pautas da pasta. A expectativa é que o Ciasc continue exercendo e amplie seu papel como desenvolvedor de soluções que tornem o governo mais eficiente, transparente, seguro e econômico. Queremos uma gestão fortemente dialogada entre os órgãos do ecossistema, com sinergia e resultados concretos. Contem com a SCTI”, disse Ribas.

A cerimônia foi encerrada com o ato simbólico de assinatura da transferência de cargo entre Diego Holler e Gustavo Madeira, marcando o início de uma nova gestão à frente do Ciasc, que em 2025 celebra seus 50 anos de contribuição ao desenvolvimento de Santa Catarina.

Confira fotos:

Diretoria Executiva do CIASC: Tiago Moraes (Vice-Presidente de Mercado), Marcos Silva (Vice-Presidente de Tecnologia), Gustavo Madeira da Silveira (Presidente), Nilson da Rosa (Vice-Presidente Institucional), Diego Ricardo Holler (Vice-Presidente Administrativo e Financeiro)

Posse novo Presidente do CIASC

Posse novo Presidente do CIASC