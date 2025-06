Em Tóquio, Jorginho Mello apresenta SC a investidores para abrir comércio de carne bovina ao Japão

Fotos: Divulgação / Secom GOVSC

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, apresentou nesta quarta-feira, 18, (22h de terça, no horário de Brasília) as potencialidades do Estado a um grupo seleto de investidores e grandes empresas japonesas, durante o SC Day Tóquio, realizado na Embaixada do Brasil no Japão. O encontro reuniu gigantes dos setores de alimentos, tecnologia e energia dos dois países, em uma ação estratégica para reforçar laços comerciais e atrair investimentos para Santa Catarina.

Entre as companhias japonesas presentes estão grupos como Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Itochu, Marubeni, Yokorei e Nippon, além de representantes das operações japonesas da BRF e da Seara, que já atuam diretamente no mercado local.

“Santa Catarina tem excelência em sanidade animal, com status internacional reconhecido e um parque industrial moderno. Estamos prontos para exportar carne bovina com a mesma qualidade com que já exportamos frango e suíno para mais de 150 países”, destacou o governador Jorginho Mello.

Um dos focos centrais da missão é viabilizar a exportação de carne bovina catarinense para o Japão, um dos mercados mais rigorosos do mundo em termos de exigências sanitárias. Recentemente, técnicos do Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão (MAFF) estiveram em Santa Catarina para auditar o sistema de inspeção sanitária.

Caso haja aprovação, o Japão deverá liberar inicialmente a compra de carne apenas de Estados já reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) como livres de febre aftosa sem vacinação antes de 2025 — entre eles, Santa Catarina.

A comitiva catarinense, agora, segue para os Ministérios das Relações Exteriores e da Agricultura do Japão, com o objetivo de avançar nas negociações técnicas, apresentar o modelo sanitário adotado pelo Estado e dar os primeiros passos para a habilitação de frigoríficos catarinenses ao mercado japonês.

A expectativa da indústria é que, caso a auditoria tenha parecer favorável, a abertura parcial para os cinco Estados livres de vacinação ocorra ainda em 2025.