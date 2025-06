Casa Encantada vira palco de poesia com alunos da rede municipal

Posted on

A Praça Lautaro, em Marechel Hermes, foi totalmente revitalizada – Rafael Catarcione/Prefeitura do Rio O prefeito do Rio, Eduardo Paes, inaugurou, neste sábado (20/1), a Praça Lautaro, em Marechal Hermes, na Zona Norte, e obras do programa Bairro Maravilha, na Muzema, na Zona Oeste. Em Irajá, também na Zona Norte, as obras do programa Calçada […]