IFSP busca parceiros para apoiar os eventos ENGEP, WTI e EADI 2025 – IFSP

Instituição lança chamada pública para captação de apoio aos encontros que reúnem profissionais de Gestão de Pessoas, Tecnologia da Informação e Desenvolvimento Institucional

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) abriu chamada pública para captação de apoio aos eventos XII Encontro de Gestão de Pessoas (ENGEP), Workshop de Tecnologia da Informação (WTI 2025) e Encontro Anual de Desenvolvimento Institucional (EADI). As atividades serão realizadas de 5 a 7 de agosto, no Hotel Fazenda Vale do Sol, em Serra Negra (SP).

Por meio do Edital de Captação de Apoio Nº 137/2025, o IFSP convida pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, a apoiarem os eventos mediante doação de materiais, serviços ou experiências voltadas ao bem-estar, ao conhecimento e à integração dos participantes.

Em contrapartida, as empresas e instituições parceiras poderão divulgar sua marca em materiais promocionais, nas mídias dos eventos e em espaços disponibilizados pela Comissão Organizadora.

A expectativa é reunir aproximadamente 160 servidores do IFSP que atuam nas áreas de Gestão de Pessoas, Tecnologia da Informação e Desenvolvimento Institucional, representando tanto a Reitoria quanto os 41 campi da instituição.

As propostas de apoio podem ser submetidas entre os dias 18 de junho e 20 de julho de 2025, por meio do formulário disponibilizado no edital.

📄 Acesse o edital completo

📝 Formulário para submissão de propostas

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato diretamente com as comissões dos eventos pelos e-mails:

📧 ENGEP –

📧 WTI 2025 –

📧 EADI –