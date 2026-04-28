CET-Rio organiza trânsito para Botafogo x Independiente Petrolero, no Engenhão – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Interdições no entorno do Estádio Nilton Santos começam às 16h e seguem até as 23h. Arte: CET-Rio

A CET-Rio irá implantar um planejamento de trânsito nesta terça-feira (28/04), a partir das 16h, para o jogo entre Botafogo e Independiente Petrolero (BOL), pela Copa Sul-Americana. A partida será realizada às 19h, no Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, com interdições ao trânsito de veículos no entorno a partir do início da operação.

A operação contará com agentes da CET-Rio, apoiadores de tráfego, veículos operacionais e motocicletas. O efetivo atuará na segurança viária, na fluidez do trânsito, na manutenção dos cruzamentos livres e na orientação a pedestres, torcedores e motoristas.

Técnicos da CET-Rio, no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), irão monitorar toda a movimentação por meio de câmeras. Se necessário, serão realizados ajustes na programação semafórica para garantir boas condições de circulação.

Interdições

Das 16h às 23h:

– Rua Dr. Padilha, entre a rua Arquias Cordeiro e a rua das oficinas.

Das 20h30 às 23h:

– Rua Dr. Padilha, entre a rua Piauí e a rua das Oficinas;

– Rua José dos Reis entre a rua das Oficinas e a Rua Bento Gonçalves;

– Rua da Abolição, entre a Rua Afonso Ferreira e a Rua José dos Reis;

– Rua Afonso Ferreira, sentido rua José dos Reis, entre a rua Benício de Abreu e a rua da Abolição.

– Rua Cel. Cunha Leal.

Acesso à Linha Amarela, sentido Avenida Brasil

Das 16h às 23h59:

O acesso à Linha Amarela, sentido Avenida Brasil/Fundão, poderá ser realizado pela rua das Oficinas, a partir do cruzamento com a rua José dos Reis, sob o viaduto Jornalista Armando Nogueira.

Moradores do entorno

O acesso dos veículos de moradores das imediações do estádio será feito mediante apresentação do comprovante de residência.