Brasil domina etapa da Copa do Mundo de boxe com 4 ouros e 5 pratas

O boxe brasileiro foi o grande vencedor da etapa de abertura da Copa do Mundo de boxe, que chegou ao fim no domingo (26), em Foz do Iguaçu. O país liderou o quadro de medalhas entre 50 nações participantes, com quatro ouros e cinco pratas. Na segunda posição ficou a China (quatro ouros), seguida de Cazaquistão e Azerbaijão, terceiro e quarto lugares respectivamente (três ouros cada país).  O desempenho no ringue superou o do ano passado, quando a Amarelinha terminou na segunda colocação (nove pódios), atrás da Polônia (10).

Dos nove pugilistas brasileiros que disputaram as finais no domingo, quatro asseguraram o topo do pódio. O primeiro foi Luiz Oliveira, o Bolinha, que derrotou o norte-americano Sallin Ellis Bay por 5:0 na luta final da categoria abaixo dos 60 quilos.  Depois foi a vez do capixaba Yuri Falcão levar a melhor sobre o japonês Nishiyama Shion nos 65 kg, com vitória por 4:1.

Os demais ouros foram conquistados após decisão unânime dos juízes (5:0). Nascido em Conceição do Almeida, o baiano Wanderley Pereira, o Holyfield, teve um domingo dourado ao superar o croata Gabrijel Veočić no último embate dos 80 kg. Quem também comemorou o topo do pódio foi o conterrâneo Isaías Filho, o Samurai, atual vice-campeão mundial. Na final dos 90 kg, Samurai não deu chances para o espanhol sobrou diante do espanhol Enmanuel Reyes, que foi bronze olímpico nos Jogos de Paris.

O Brasil também subiu ao pódio com cinco pratas, sendo três delas nas disputas masculinas. Natural de Rio Claro (SO), Kauê Belini, o Baby Bull, foi vice-campeão nos 85 kg após perder para o azerbaijano Sultanbek Aibaruly.  Baiano de Camaçari, Kauê Belini foi prata ao ser superado pelo polonês Damian Durkacz na última luta dos 70 kg. Atleta do Corinthians, Thauan Silva perdeu a final dos 75 kg para o azerbaijano Saidjamshid Jafarov. 

Nas finais femininas, a carioca Rebeca Lima, atual campeã mundial, caiu na final dos 60 kg para a cazaque Viktoriya Grafeyeva. Já a paulista Bárbara Santos, a Bynha, foi vice-campeã após revés na luta final dos 75 kg contra a norueguesa Sunniva Hofstad.

Este foi o segundo ano consecutivo que Foz do Iguaçu (PR) sediou a etapa inicial da Copa do Mundo. Organizada pela Federação Internacional de Boxe (World Boxing), a competição reuniu mais de 400 boxeadores, número recorde de participantes em uma só etapa.  A próxima será em junho em Guiyang (China). O calendário prevê a realização das finais na cidade de Tashkent (Uzbequistão) entre novembro e o início de dezembro.

