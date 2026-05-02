Prefeitura realiza entrega de mochilas escolares aos alunos da rede municipal de ensino – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Nesta segunda-feira (27), a Prefeitura realizou a entrega de mochilas escolares aos alunos da rede municipal de ensino. O kit de material escolar já havia sido entregue anteriormente e, agora, os estudantes também receberam as mochilas para o transporte dos itens no dia a dia escolar.

Foram disponibilizados dois modelos, adequados a cada etapa de ensino. Para as crianças da creche e do Ensino Fundamental I, o kit inclui mochila de rodinhas e lancheira. Já para os alunos das etapas mais avançadas, foi entregue uma mochila de costas reforçada, garantindo mais praticidade e resistência para o uso diário.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a educação, oferecendo melhores condições para que os alunos estudem com mais organização e conforto.