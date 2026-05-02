NOTÍCIAS

Prefeitura realiza entrega de mochilas escolares aos alunos da rede municipal de ensino – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Prefeitura realiza entrega de mochilas escolares aos alunos da rede municipal de ensino – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Nesta segunda-feira (27), a Prefeitura realizou a entrega de mochilas escolares aos alunos da rede municipal de ensino. O kit de material escolar já havia sido entregue anteriormente e, agora, os estudantes também receberam as mochilas para o transporte dos itens no dia a dia escolar.

Foram disponibilizados dois modelos, adequados a cada etapa de ensino. Para as crianças da creche e do Ensino Fundamental I, o kit inclui mochila de rodinhas e lancheira. Já para os alunos das etapas mais avançadas, foi entregue uma mochila de costas reforçada, garantindo mais praticidade e resistência para o uso diário.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a educação, oferecendo melhores condições para que os alunos estudem com mais organização e conforto.

 

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Turismo abre cadastramento de Guias de Turismo para a Gruta do Lago Azul – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on Author boavistaagora.com.br

O município de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico informa aos interessados que está realizando o cadastramento dos Guias de Turismo que tenham interesse em prestar serviços no atrativo turístico Gruta do Lago Azul em Bonito, Mato Grosso do Sul. A inscrição poderá ser realizada até o dia 16/01/202 5 , […]
NOTÍCIAS

Iluminação cênica transforma narrativas e se consolida no Sambódromo após o Carnaval 2026 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on Author boavistaagora.com.br

Todas as escolas lançaram mão do recurso da iluminação cênica para contar suas histórias. Foto: Marco Terranova Encerrado o Carnaval 2026, a iluminação cênica do Sambódromo da Marquês de Sapucaí confirma seu papel como elemento essencial na construção artística dos desfiles das escolas de samba. Muito além de iluminar a Avenida, a luz foi utilizada […]
NOTÍCIAS

Parceria da Secretaria da Educação com o TRF3 e a OAB Sorocaba resulta em projeto que capacita alunos para serem conciliadores de conflitos

Posted on Author boavistaagora.com.br

24 de março de 2026 18:11 Por: Secom Fotos: Rose Campos/Secom Alunos do 4º ano A, da E.M. “Prof. Benedicto Cleto”, tiveram um dia especial nesta terça-feira (24), ao se tornarem a primeira unidade escolar da rede municipal de ensino do município a receber a capacitação “De pequeno que se aprende a conciliar”, voltada à […]