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Secretaria da Cidadania realiza Fórum das Juventudes para construir plano com participação jovem

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Com foco na escuta ativa e na construção coletiva de políticas públicas, a SEC (Secretaria de Estado da Cidadania) promove, nesta sexta-feira (27), o Fórum das Juventudes dentro da programação do Festival da Juventude 2026, em Campo Grande. O encontro reúne jovens de diversas regiões de Mato Grosso do Sul para contribuir diretamente com a elaboração do novo Plano Estadual da Juventude.

Realizado no Complexo Multiuso da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), o Fórum marca a etapa final de um processo que percorreu diferentes territórios do Estado, mobilizando mais de 20 municípios. A iniciativa consolida um ciclo de diálogos que envolveu juventudes de múltiplas realidades, fortalecendo a participação social como eixo central das políticas públicas.

Subsecretário, Jessé ressalta que momento é de escuta e construção com ideias vindas da juventude. (Foto: Arquivo/Paula Maciulevicius)

“A ideia é justamente fechar esse ciclo de escutas e debates que realizamos em todo o Estado. Tivemos a participação de mais de 20 municípios e agora Campo Grande recebe também jovens de toda a região”, destaca o subsecretário de Políticas Públicas para Juventude, Jessé Cruz.

Além de ser um espaço de diálogo, o Fórum se consolida como ambiente de proposição. As contribuições levantadas ao longo do encontro serão sistematizadas e irão subsidiar a renovação do Plano Estadual da Juventude, documento que orienta diretrizes e metas para os próximos anos.

“A gente sempre enfatiza que não é só um espaço de escuta, mas de proposição da juventude. São diversas propostas construídas com base no Estatuto da Juventude, que vão compor a renovação do plano estadual. É um marco, porque traz de fato as vozes da juventude, suas necessidades e desafios para dentro desse planejamento”, reforça Jessé Cruz.

O encontro também evidencia a diversidade de participação, reunindo representantes da sociedade civil, organizações, coletivos, instituições públicas e caravanas de municípios do interior, como Ribas do Rio Pardo, Corguinho e Nova Alvorada do Sul.

Presidente do Conselho Estadual da Juventude, Isabela Nantes durante oficina na 1ª edição do Festival. (Foto: Arquivo/Paula Maciulevicius)

Para a presidente do Conselho Estadual da Juventude, Isabela Nantes, a realização do Fórum dentro do festival amplia o alcance do diálogo com as juventudes. “É muito importante ter um espaço como o Fórum das Juventudes dentro do Festival da Juventude, porque o festival vem se propondo a ser esse espaço de encontro das juventudes, das realidades e dinâmicas juvenis. E quando a gente cria um espaço de escuta ativa com finalidade, esse encontro também se transforma em construção de políticas públicas”, afirma.

Segundo a presidente, o momento é decisivo para garantir que o plano estadual represente, de fato, as demandas das juventudes sul-mato-grossenses. “O objetivo principal é captar propostas das juventudes dos municípios para a construção do Plano Estadual da Juventude, que é um projeto de lei que vai estabelecer metas para os próximos 10 anos. É um plano muito importante, que precisa partir da juventude”, completa.

Durante o Fórum, os participantes serão organizados em grupos de trabalho divididos em cinco eixos temáticos: educação, profissionalização, trabalho e renda; cultura, esporte e lazer; participação social, diversidade e igualdade; sustentabilidade, território e mobilidade; e saúde mental. Ao final, as propostas serão apresentadas em plenária e sistematizadas para subsidiar a elaboração do novo plano.

O Fórum será realizado nesta sexta-feira (27), às 13h30, no Complexo Multiuso Decir Pedro de Oliveira – Auditório 1, na UFMS. A participação é aberta a todas as juventudes.

Paula Maciulevicius, da Comunicação da Cidadania
Fotos: Paula Maciulevicius/SEC

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