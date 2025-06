Governo de Roraima intensifica cobertura vacinal e busca ativa de casos de sarampo e rubéola nas fronteiras e capital

Em alusão ao Dia de Mobilização Nacional de Buscas Ativas de Sarampo e Rubéola, celebrado nesta terça-feira, 17, o Governo de Roraima, por meio da CGVS (Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde), iniciou uma série de ações de cobertura vacinal, prevenção das doenças e sensibilização sobre o tema nos municípios de Boa Vista, Bonfim, Pacaraima e Rorainópolis.

A iniciativa visa fortalecer a cobertura vacinal, atualizar cadernetas e orientar a população sobre a importância da imunização contra essas doenças.

As atividades foram iniciadas no município de Bonfim na segunda-feira, 16, e seguem até quinta-feira, 18, na UBS Dr. Jan Roman Wilt, na capital. A mobilização segue para o município de Pacaraima no dia 24, na unidade Alaíde do Carmo Bruce, e será encerrada em Rorainópolis no dia 26, na UBS Drª. Maria Yandara.

Durante a ação, serão ofertadas as vacinas Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) e Dupla Viral (sarampo e rubéola), além da atualização da caderneta vacinal de crianças, adolescentes e adultos.

“Esses municípios foram definidos como prioritários por estarem localizados em áreas de fronteira internacional ou divisa com outros Estados. Já Boa Vista, por concentrar a maior parte da população de Roraima, o que a torna estratégica para ampliar a cobertura vacinal”, destacou a gerente do Núcleo de Controle das Doenças Imunopreveníveis da CGVS, Karen Alves.

A mobilização é uma iniciativa do Ministério da Saúde, e tem como objetivo principal contribuir para a eliminação do sarampo no Brasil, além de manter o controle da rubéola em todo o território nacional. Em Roraima, a campanha conta com o apoio do PNI (Programa Nacional de Imunizações), responsável pela distribuição dos imunizantes, materiais gráficos e suporte técnico às equipes de saúde dos municípios.

A ação também promove a saúde pública, a prevenção de doenças e o fortalecimento da rede de atenção básica no Estado.

“A CGVS atua diretamente com os municípios parceiros, oferecendo materiais informativos, palestras educativas e distribuindo as vacinas para garantir que a população tenha acesso à imunização e à informação”, completou Karen.

