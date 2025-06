PRP lança edital para criação de novos Centros de Pesquisa e Inovação – IFSP

Webinar para esclarecimentos sobre o edital será realizada em 1º de julho, às 17h

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRP), anunciou a abertura de um edital para fomentar a criação de novos Centros de Pesquisa e Inovação (Cepin) na instituição.

O objetivo do edital é apoiar a criação de, no mínimo, três novos Cepin. Essa iniciativa fortalece a pesquisa e inovação no IFSP, estimulando a atuação multicampi e a formação de parcerias com instituições públicas e privadas para atender a demandas externas. Outras metas incluem a difusão do conhecimento gerado para a comunidade e o incentivo à captação de recursos em agências de fomento.

Recursos e Modalidades

O edital dispõe de um orçamento total de R$ 150 mil para apoiar as propostas selecionadas. Os projetos poderão ser submetidos em duas modalidades:

Modalidade 1: Para a destinação de um novo espaço para abrigar o Cepin, com valor de até R$ 50 mil por proposta.

Modalidade 2: Para o reconhecimento de um espaço já existente como Cepin, com financiamento de até R$ 25 mil.

Os recursos serão concedidos por meio de Cartão Pesquisador em nome do coordenador do projeto e poderão ser utilizados para a compra de materiais permanentes, materiais de consumo e contratação de serviços de pessoa jurídica.

Quem pode participar?

Cada campus pode participar com uma única proposta, não sendo permitido o envio de propostas por campus já contemplados no edital 329/2021, com exceção do campus São Paulo, devido ao tamanho do campus e à quantidade de servidores.

As propostas devem ser enviadas por um servidor efetivo do quadro permanente do IFSP com, no mínimo, o título de doutor. As equipes podem ser compostas por pesquisadores de diferentes campi, sendo esta uma característica desejável.

Como parte das obrigações, a equipe contemplada deverá comprovar a submissão de projetos de iniciação científica e de auxílio à pesquisa na Fapesp ou firmar novos projetos cooperativos com outras organizações.

Prazos

Os interessados devem ficar atentos ao cronograma. O período para submissão das propostas encerra em 11 de agosto de 2025. Para mais detalhes sobre os critérios de avaliação, documentação necessária e demais regras, acesse a página do Edital.

A PRP realizará um Webinar de esclarecimentos sobre o Edital no dia 01/07, às 17h. Os interessados devem se inscrever neste formulário para receber o link de acesso no dia.

Dúvidas podem ser encaminhadas até 7 de agosto de 2025 para o e-mail .

O IFSP já possui dez Centros de Pesquisa e Inovação, fomentados por meio do Edital 329/2021. Confira aqui a lista de Cepin já existentes: https://www.ifsp.edu.br/sic/124-assuntos/pesquisa/pesquisa-botao/3762-centros-de-pesquisa-e-inovacao-cepin

Acesse a página do edital e saiba mais.