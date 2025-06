Parque Arruda Câmara promove atividade de enriquecimento alimentar com o tema do São João

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) realizou, nesta terça-feira (17), uma atividade de enriquecimento alimentar com o tema do São João, encantando visitantes e promovendo estímulos sensoriais e cognitivos aos animais. Quem visitar o parque nesta quarta-feira (18), pela manhã ou à tarde, poderá acompanhar novamente a atividade, que será reaplicada em diversos recintos.

No espaço mantido pela Prefeitura de João Pessoa, o cuidado com o bem-estar dos animais vai muito além da alimentação e da assistência veterinária. Uma das ações fundamentais é o enriquecimento alimentar, realizado de forma contínua pela equipe técnica. A prática oferece estímulos físicos e mentais que despertam comportamentos naturais e melhoram significativamente a qualidade de vida dos animais sob cuidados humanos.

Segundo a bióloga Marília Maia, o enriquecimento é planejado com base em dois pilares: a biologia da espécie e as necessidades individuais de cada animal. “Se for um enriquecimento alimentar, precisamos saber o que ele come; se for estrutural, como ele se movimenta. Cada grupo tem suas particularidades, e os sensoriais, por exemplo, são muito usados com felinos, que exploram bastante o olfato”, explica.

A história de vida do animal também influencia as estratégias. Animais com dificuldades de locomoção, por exemplo, exigem adaptações nos objetos e nas formas de estímulo. A equipe utiliza materiais seguros, como cordas de sisal, galhos e objetos recicláveis – galões, caixas de papelão –, transformados em brinquedos ou dispensadores de alimentos.

A prática é diária, alternando entre os grupos de animais, priorizando os que apresentam sinais de estresse. Em dias com grande movimentação de público, a equipe reforça os estímulos como forma de preparação. “Nos organizamos para manter os animais confortáveis e ativos”, pontua Marília.

A zootecnista Cintia Cleub, técnica do setor de nutrição, colabora com a criatividade na oferta dos alimentos. “Usamos a dieta de cada animal, mas apresentada de forma desafiadora – como picolés de carne, bolinhos ou frutas inteiras para que eles precisem manipular o alimento”, ressaltou.

Em datas comemorativas, como o São João, o enriquecimento ganha uma roupagem temática. Fogueiras e bandeirinhas de galhos e folhas de bananeira, bolinhos de milho e banana – todos comestíveis – fazem parte do cenário, levando estímulo aos animais e chamando a atenção do público.

Além de combater a ociosidade e promover atividades motoras e cognitivas, o enriquecimento ajuda no controle da ansiedade e na aproximação dos animais com comportamentos mais naturais. “Já que não podem voltar à natureza, tentamos trazer a natureza até eles”, concluiu Marília Maia.

Com sensibilidade, técnica e criatividade, a equipe do Parque Arruda Câmara transforma o cotidiano dos animais e convida o público a conhecer de perto esse trabalho essencial para o bem-estar dos animais.