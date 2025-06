Prêmio Jovem Cientista e demais premiações do CNPq é tema do Trilha da Ciência – IFSP

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do IFSP realiza, na próxima quarta-feira, 25 de junho, um novo episódio do programa Trilha da Ciência com o tema “Prêmio Jovem Cientista e demais Premiações do CNPq: Panorama de Oportunidades para Estudantes e Professores”, a partir das 16h. As inscrições para a edição 2025 do Prêmio Jovem Cientista estão abertas até o dia 31 de julho.

A palestra será ministrada por Cassiano D’Almeida, coordenador de Execução e Difusão de Prêmios Nacionais e Internacionais em Ciência, Tecnologia e Inovação do CNPq.

Jovem Cientista

O Prêmio Jovem Cientista visa incentivar a pesquisa científica e valorizar a produção acadêmica no Brasil desde 1981. A 31ª edição do prêmio traz como tema “Resiliência e adaptação às mudanças climáticas”. A iniciativa incentiva jovens pesquisadores na busca por respostas às mudanças climáticas, como soluções de produtos sustentáveis e eficazes para o combate a desastres, estratégias de resiliência e adaptação às mudanças climáticas e iniciativas para a agricultura.

Estudantes do ensino médio e superior, além de mestres e doutores, podem participar. Os interessados têm até 31 de julho de 2025 para realizar a inscrição no site: jovemcientista.cnpq.br. Entre as premiações previstas estão laptops, bolsas do CNPq e valores em dinheiro que vão de R$ 12 mil a R$ 40 mil.

Saiba mais sobre o Prêmio Jovem Cientista 2025 aqui.

Outras premiações

Além do conhecido Prêmio Jovem Cientista, o CNPq propõe diversas outras premiações que visam incentivar a pesquisa científica e o desenvolvimento de soluções inovadoras para os desafios nacionais. Ao reconhecer e apoiar jovens cientistas, essas iniciativas não apenas valorizam o talento emergente, mas também fortalecem a base científica do Brasil, promovendo avanços significativos em diversas áreas do conhecimento.