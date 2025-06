Secretário de Educação apresenta balanço do 1º quadrimestre e reforça compromisso com gestão transparente em Boa Vista

Foto: Divulgação PMBV



O secretário municipal de Educação e Cultura, Lincoln Oliveira, apresentou nesta quarta-feira 18, na Câmara Municipal de Boa Vista, um balanço das ações no 1º quadrimestre de 2025 (janeiro a abril).

De acordo com a Prefeitura, apresentação abordou cinco eixos. São eles: gestão de serviços e investimentos, planejamento educacional, gestão de pessoas, gestão pedagógica e gestão orçamentária e financeira.

Aplicação dos recursos do Fundeb

Do mesmo modo, o secretário forneceu dados detalhados sobre a aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica ( Fundeb). A discussão também debateu a aplicação de recursos próprios da Prefeitura. Além disso, a prestação de contas incluiu gráficos, fotos e a execução orçamentária do período.

Secretário falou de transparência na gestão

Lincoln Oliveira destacou ainda, o compromisso da gestão municipal com a transparência e o uso responsável do dinheiro público, afirmando que os investimentos refletem diretamente na qualidade da educação básica oferecida na capital.

“Prestamos contas com responsabilidade e transparência porque acreditamos que cada centavo investido na educação transforma o futuro das nossas crianças”, disse o secretário.

Principais ações

Entre os destaques apresentados por Lincoln Oliveira na Câmara estão:

• Entrega de materiais didáticos e mobílias para o início do ano letivo;

• Implantação do Sistema MAX de Ensino;

• Entrega de materiais pedagógicos para a Educação Especial;

• Instalação de internet via Starlink nas escolas do campo e indígenas;

• Convocação e formação de profissionais da educação;

• Realização da 12ª Semana Pedagógica;

• Aplicação do 1º Simulado do SAEB em toda a rede;

• Primeira edição da Corridinha TEA.

Por fim, o secretário ainda reforçou que os investimentos realizados seguem o planejamento da gestão do prefeito Arthur Henrique. Isso com foco na melhoria contínua da rede municipal de ensino.

Fonte: Da Redação