MS e ONU iniciam planejamento para receber mais de 130 países em debates da COP15 de 2026 – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Equipes da ONU (Organização das Nações Unidas) e do MMA (Ministério do Meio Ambiente) realizam desde sábado (18) em Campo Grande visitas técnicas para planejar a COP15 das Espécies Migratórias – a Convenção sobre a Conservação de Espécies Migratórias de Animais Silvestres.

O evento acontecerá em março de 2026 na capital sul-mato-grossense, com o planejamento ocorrendo desde já para os debates que serão realizados com a presença de representantes de mais de 130 países na cidade, reunindo cientistas, povos originários, comunidades tradicionais e a sociedade civil como um todo.

Durante a COP15 em Campo Grande serão debatidos os desafios urgentes de conservação que acometem as milhares de espécies de animais silvestres que cruzam fronteiras internacionais. Nesse grupo estão desde antílopes a peixes, baleias a elefantes, morcegos a pássaros e até borboletas.

As espécies migratórias atravessam grandes distâncias e ecossistemas, desempenhando papel crucial na manutenção da biodiversidade e do equilíbrio ecológico, são indicadores de saúde ambiental e essenciais para o funcionamento de seus habitats.

Integram a equipe da CMS (Convenção sobre Espécies Migratórias da ONU): María José Ortiz Noguera (Legal Officer and Head of Conference Services), Tine Lindberg-Roncari (Conference Services) e Nader Ibrahim (Conference Services). Pelo Ministério do Meio Ambiente participam Camila Neves Soares Olivereira, coordenadora geral, e Rodrigo Marcos da Costa Braga, Analista Ambiental.

As equipes estiveram reunidas com o secretário-adjunto da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Artur Falcette, e com a coordenadora de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da pasta, Ana Trevelin, para fazer o alinhamento final, encaminhamentos institucionais, definição sobre a comunicação do evento e para tratar da confecção de materiais e da organização em geral.

“É uma oportunidade muito importante para Mato Grosso do Sul. Teremos todos os holofotes voltados novamente ao nosso Estado, para que a gente possa não só demonstrar o que a estamos fazendo do ponto de vista das políticas de desenvolvimento do Meio Ambiente, mas também como atuamos e podemos atuar na captação de recurso para ampliação de programas de referência que o Estado, tem como os programas de pagamento por serviços ambientais”, pontuou Falcette.

A Semadesc é o ponto focal do Governo de Mato Grosso do Sul para a organização da COP15 Espécies Migratórias e, desde novembro de 2024, quando a Campo Grande ainda era candidata a sediar a Convenção, vem participando de reuniões de alinhamento com o MMA e a ONU, com objetivo de identificar demandas, locais apropriados para receber os delegados e atividades que devem integrar os espaços conhecidos como Zona Azul e Zona Verde.

O anúncio de Campo Grande como sede da Convenção aconteceu em final de março. “Foi uma articulação conjunta do Governo do Estado com o Ministério do Meio Ambiente, que indicou o Mato Grosso do Sul para fazer a recepção do evento baseado nas políticas ambientais já estabelecidas em nosso Estado”, informou na época o titular da Semadesc, Jaime Verruck.

Previsto para entre os dias 23 a 29 de março de 2026, em dois locais já pré-definidos. A Blue Zone (Zona Azul), onde os delegados dos países se reúnem para desenvolver a agenda oficial da Convenção, será no espaço de eventos Expo Bosque do Shopping Bosque dos Ipês. Já a Green Zone (Zona Verde), que concentra exposições, atividades culturais, praça de alimentação e outros atrativos, será na Vila Morena, área anexa ao Parque das Nações Indígenas nos altos da avenida Afonso Pena.

A COP14 Espécies Migratórias ocorreu em Samarcanda, cidade do Uzbequistão, em fevereiro de 2024. A expectativa é de que o evento de 2026 traga a Campo Grande um público estimado entre 4 a 5 mil pessoas. O Governo de Mato Grosso do Sul está mobilizado, através de diferentes órgãos, para oferecer a estrutura necessária e construir agendas culturais e turísticas que serão disponibilizadas aos visitantes.

João Prestes, Comunicação Semadesc

Fotos: Mairinco de Pauda/Semadesc