Julho Amarelo – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Julho Amarelo

Mês de conscientização sobre as hepatites virais

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria da Saúde, promove a campanha Julho Amarelo, uma ação de conscientização sobre as hepatites virais realizada durante todo o mês de julho.

O objetivo é alertar a população sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento dessas doenças. A campanha é marcada por ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites, com destaque para a realização de testes rápidos em todas as unidades de saúde do município, o tratamento adequado e a vacinação contra a Hepatite B.

A prevenção também inclui cuidados simples do dia a dia, como: ✔️ Manter hábitos de higiene adequados ✔️ Não compartilhar objetos cortantes, como alicates, agulhas, lâminas de barbear, entre outros

Vamos aproveitar esse mês para reforçar esses cuidados e disseminar informações que podem salvar vidas. Juntos, podemos fazer a diferença na luta contra as hepatites virais!